Официально: в Черном море наши воины уничтожили БДК «Цезарь Куников» (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР 14 февраля уничтожили в Черном море большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников».
Это официально подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины возле Алупки.
В ГУР добавили, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами «Magura V5».
В итоге «Цезарь Куников» получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 101 год назад. Большой десантный корабль «Цезарь Куников» проекта 775 — одно из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины. Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела, – добавили в разведке.
Отметим, «Цезарь Куников» – российский десантный корабль проекта 775. Базировался в Севастополе. Участвовал в операции KFOR в Косово (1999 год), российско-грузинской войне (2008 год), осуществлял обеспечение сирийской армии (сделка «Сирийский экспресс», 2015 год).
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Напомним, ранее мы писали, что в Крыму украинские воины уничтожили ракетный катер врага стоимостью 60-70 млн долларов (ВИДЕО).
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