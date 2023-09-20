Официально: сквер на Слобожанском в Днепре теперь будет носить имя известного актера Алексея Хильского

Алексей долгое время жил в Днепре. Был актером театра «Верим». Широкой общественности известен своими ролями в сериалах «Крепостная», «Врач Ковальчук», «Плохой хороший коп», «Пес-5».
Чтобы увековечить память об актере, в Днепре предложили в его честь назвать сквер на Слобожанском проспекте.
С таким предложением мэр Днепра Борис Филатов обратился к горожанам в соцсети. Днепряне его поддержали.
И вот сегодня, 20 сентября, новое название для сквера официально утвердили на сессии городского совета.
В Днепре скверу на просп. Слобожанском в районе домов №65, 67 присвоено название — Алексея Хильского. В честь известного украинского актера театра и кино, погибшего за Украину. Соответствующее решение было принято депутатами во время 41-й сессии городского совета. Алексей родом из Каменского. Присоединился к войску с начала великой войны. Боец был главным сержантом во взводе разведроты, участвовал в освобождении Херсона, воевал в Бахмуте и Соледаре, — говорится в сообщении горсовета.
Вечная память и слава Герою!
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