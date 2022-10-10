Официально: сегодня утром наша ПВО уничтожила 5 российских ракет

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и берегите себя!

К счастью, пять российских ракет наша противовоздушная оборона уничтожила.

По словам Валентина Резниченко, главы Днепропетровской ОВА, россияне направили на область более 10 ракет.

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