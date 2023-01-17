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Официально: Офис президента отправил Арестовича в отставку

Сегодня 15:20
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В Офисе президента удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника.

Новости Днепра про Официально: Офис президента отправил Арестовича в отставку

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров «Украинской правде«.

По словам Никифорова, в ОП подписали соответствующий приказ об увольнении Арестовича.

Напомним, ранее мы писали, что Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Этому предшествовало то, что после российского ракетного удара по дому в Днепре Арестович в разговоре с российским журналистом Фейгином заявил, что ракету якобы сбили украинские силы ПВО и, пав на дом, она взорвалась. После этого разразился скандал, ведь заявление Арестовича подхватили российские СМИ и кремлевские боты.

Новости Днепра про Официально: Офис президента отправил Арестовича в отставку

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