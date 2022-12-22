Официально: когда школьники Днепра и области уйдут на зимние каникулы

Ура, скоро каникулы!

Со следующей недели для большинства школьников Днепропетровщины начнутся зимние каникулы. С понедельника будут отдыхать ученики 643 учебных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОВА.

Когда идти на отдых и сколько он продлится, каждая школа решает самостоятельно. Но большинство учебных заведений пойдут на каникулы по стандартному графику – с 26 декабря. У некоторых они продлятся две недели. Остальные остановились на трех, – отметила заместитель председателя Днепропетровской ОВА Ольга Горб.

В 130 школах региона каникулы стартуют с 29 декабря. Остальные еще определяются.

Перед началом каникул классные руководители напомнят детям о правилах дорожного движения и пожарной безопасности. Расскажут, как себя вести на льду. А также объяснят школьникам, как действовать, если увидели на улице подозрительный предмет и во время воздушной тревоги.

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