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  • Офицер бригады из Днепропетровщины 8 часов командовал боем после тяжелого ранения

Офицер бригады из Днепропетровщины 8 часов командовал боем после тяжелого ранения

Сегодня 12:18
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Командир Січеславської бригади 8 годин командував боєм після тяжкого поранення.

Новости Днепра про Офицер бригады из Днепропетровщины 8 часов командовал боем после тяжелого ранения

Об этом рассказали в 25-й воздушно-десантной бригаде.

Зовут офицера Алексей. Военным делом занимается с 15 лет, когда поступил в Криворожский лицей с усиленной военно-физической подготовкой, а по окончании продолжил обучение в Военной академии в Одессе.

Сейчас офицер командир одного из парашютно-десантных подразделений Сичеславской бригады. Алексей рассказал, что во время одной из массовых атак врага получил тяжелое ранение, но потом еще 8 часов командовал боем.

«Крошил» врагов Алексей еще с 2014 года. Офицер рассказал, как однажды ему удалось обмануть противника.

Они бестолковы, и не только потому что пришли на нашу землю. У одного из населенных пунктов, мы вышли прямо на вражеские позиции. Нас было в разы меньше, нужно было действовать немедленно. Дать бой – это понести потери личного состава, и как командир, не мог этого позволить. Поэтому пришлось применить хитрость, – рассказал Алексей.

Офицер рассказывает, что собравшись, поздоровался и дал рашистам команду окапываться. Это сработало, они не идентифицировали его как украинского военного и выполнили приказ.

Я скомандовал своей группе отойти. Мы начали двигаться, а потом по команде открыли огонь. Враг был уничтожен, – отметил Алексей.

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