Офицер бригады из Днепропетровщины 8 часов командовал боем после тяжелого ранения

Об этом рассказали в 25-й воздушно-десантной бригаде.
Зовут офицера Алексей. Военным делом занимается с 15 лет, когда поступил в Криворожский лицей с усиленной военно-физической подготовкой, а по окончании продолжил обучение в Военной академии в Одессе.
Сейчас офицер командир одного из парашютно-десантных подразделений Сичеславской бригады. Алексей рассказал, что во время одной из массовых атак врага получил тяжелое ранение, но потом еще 8 часов командовал боем.
«Крошил» врагов Алексей еще с 2014 года. Офицер рассказал, как однажды ему удалось обмануть противника.
Они бестолковы, и не только потому что пришли на нашу землю. У одного из населенных пунктов, мы вышли прямо на вражеские позиции. Нас было в разы меньше, нужно было действовать немедленно. Дать бой – это понести потери личного состава, и как командир, не мог этого позволить. Поэтому пришлось применить хитрость, – рассказал Алексей.
Офицер рассказывает, что собравшись, поздоровался и дал рашистам команду окапываться. Это сработало, они не идентифицировали его как украинского военного и выполнили приказ.
Я скомандовал своей группе отойти. Мы начали двигаться, а потом по команде открыли огонь. Враг был уничтожен, – отметил Алексей.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 21 ноября, на заезде на Новый мост произошла авария.
В Днепре в состоянии алкогольного опьянения мать опрокинула детскую коляску,…
В воскресенье, 20 ноября, в 19:24 на линию «101» поступило…
В связи с отключением электричества остановлены ПНС.
В Днепре городские лечебные учреждения обеспечены всем необходимым для оказания медицинской помощи как гражданскому населению, так и военнослужащим.
Сегодня, 21 ноября, на заезде на Новый мост произошла авария.
В Никополе бюст Пушкина в одноименном парке "прилег отдохнуть" на землю.
В Днепре в состоянии алкогольного опьянения мать опрокинула детскую коляску, в результате чего ее ребенок травмировался - получил поверхностные травмы головы и ушиб.
В Кривом Роге суд выписал матери двоих детей штраф за то, что школьники прогуливали онлайн обучение с сентября.
В воскресенье, 20 ноября, в 19:24 на линию «101» поступило сообщение об аварии на улице Набережная Заводская.
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 20 листопада успішно відбили всі атаки ворога у Донецькій області.
У селищі Васильківка Дніпропетровської області безробітний місцевий житель регулярно пив і в нетверезому стані знущався з своєї бабусі.
В связи с отключением электричества остановлены ПНС.
Оккупанты терроризировали Никопольский район «Градами» и тяжелой артиллерией.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!