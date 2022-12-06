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Офіційно: чи видаватимуть українцям повістки на блокпостах

Сегодня 20:30
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В Украине на сегодняшний день нет необходимости вручать повестки на блокпостах из-за большого количества добровольцев.

Новости Днепра про Офіційно: чи видаватимуть українцям повістки на блокпостах

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Сегодня у нас большое количество добровольцев, которые приходят в соответствующие пункты комплектования для того, чтобы быть мобилизованными в ряды ВСУ. Поэтому сегодня, общаясь с нашими Вооруженными силами, я понимаю, что они имеют возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому, в принципе, сейчас нет необходимости призывать кого-то на блокпостах», — отметил Монастырский.

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