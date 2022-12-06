Офіційно: чи видаватимуть українцям повістки на блокпостах

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
«Сегодня у нас большое количество добровольцев, которые приходят в соответствующие пункты комплектования для того, чтобы быть мобилизованными в ряды ВСУ. Поэтому сегодня, общаясь с нашими Вооруженными силами, я понимаю, что они имеют возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому, в принципе, сейчас нет необходимости призывать кого-то на блокпостах», — отметил Монастырский.
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