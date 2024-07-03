«Один за другим»: оказавшиеся в эпицентре взрывов жители Днепра рассказали о пережитом

Работница одного из магазинов в торговом центре, пострадавшего из-за обстрела, рассказала об утренней атаке на Днепр. По словам Ирины, ТЦ страдает уже во второй раз, пишет Суспільне.
Женщина только что пришла на работу в магазин, когда увидела сообщение об опасности. После этого Ирина закрыла торговую точку и направилась в укрытие, но дойти до него не успела – начались взрывы.
Я видела, как все сыпется, дверь выпадает. У меня шок, до сих пор руки трясутся… Громко было, стены хотели ходуном. У всех паника. Никто не знает, куда бежать, – рассказывает Ирина.
Днепрянка отметила, что взрывы раздавались один за другим.
Женщина рассказывает, после взрывов попросила прибывшую на место «скорую» измерить ей давление. Ей оказали помощь.
Пострадал также ресторан рядом с изуродованным ТЦ. Директор учреждения Ольга рассказала, что несколько работников травмированы: у кого-то контузия, у кого-то телесные травмы. Посетителей еще не было, но персонал готовился к открытию. В настоящее время рабочие получают помощь в больнице.
Напомним, утром 3 июля враг атаковал Днепр – в городе во время воздушной тревоги слышали серию взрывов. Перед началом тревоги Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении враждебных БПЛА и угрозе ракетной атаки, а глава ОВА отметил оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. По состоянию на 12:00 известно о трех погибших и 18 пострадавших.
Читайте также:
Автор:
В Днепре активно строятся новые дома, но вместе с тем,…
Гости отеля "Днепропетровск" в центре города показали, как выглядит один…
Число погибших в результате ракетного удара по Днепру 28 июня…
В результате утренней ракетной атаки в Днепре пострадали три медучреждения.
В Днепре активно строятся новые дома, но вместе с тем, в зданиях, построенных еще во времена Екатеринослава до сих пор живут люди. Более 100 лет назад дома в городе строили как доходные – это значит, что в таком особняке было…
Гости отеля "Днепропетровск" в центре города показали, как выглядит один из номеров.
Число погибших в результате ракетного удара по Днепру 28 июня возросло до трех.
В результате утренней ракетной атаки в Днепре пострадали три медучреждения.
С начала месяца для абитуриентов Днепра наступила горячая пора – стартовала регистрация электронных кабинетов для поступления в вузы. С их помощью будущий студент сможет посмотреть не только конкурсные предложения для поступления, но и подать заявление в вуз и увидеть на…
Президент Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку по Днепру.
Умер известный днепровский ученый-гидробиолог Валентин Леонтьевич Булахов.
Если житель Днепра заболеет или получит травму – он может рассчитывать на выплаты от государства. Правда, платить будут не всем, а только тем, кто работает официально и его работодатель делает отчисления в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд.
Число пострадавших из-за ракетного удара по Днепру сегодня утром, 3 июля, возросло до 34-х.
У Дніпрі зафіксували аномальну для регіону спеку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!