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  • «Один за другим»: оказавшиеся в эпицентре взрывов жители Днепра рассказали о пережитом

«Один за другим»: оказавшиеся в эпицентре взрывов жители Днепра рассказали о пережитом

Сегодня 12:21
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Очевидцы рассказали о пережитом во время ракетного обстрела Днепра.

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Работница одного из магазинов в торговом центре, пострадавшего из-за обстрела, рассказала об утренней атаке на Днепр. По словам Ирины, ТЦ страдает уже во второй раз, пишет Суспільне. 

Женщина только что пришла на работу в магазин, когда увидела сообщение об опасности. После этого Ирина закрыла торговую точку и направилась в укрытие, но дойти до него не успела – начались взрывы.

Я видела, как все сыпется, дверь выпадает. У меня шок, до сих пор руки трясутся… Громко было, стены хотели ходуном. У всех паника. Никто не знает, куда бежать, – рассказывает Ирина.

Днепрянка отметила, что взрывы раздавались один за другим.

Женщина рассказывает, после взрывов попросила прибывшую на место «скорую» измерить ей давление. Ей оказали помощь.

Пострадал также ресторан рядом с изуродованным ТЦ. Директор учреждения Ольга рассказала, что несколько работников травмированы: у кого-то контузия, у кого-то телесные травмы. Посетителей еще не было, но персонал готовился к открытию. В настоящее время рабочие получают помощь в больнице.

Напомним, утром 3 июля враг атаковал Днепр – в городе во время воздушной тревоги слышали серию взрывов. Перед началом тревоги Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении враждебных БПЛА и угрозе ракетной атаки, а глава ОВА отметил оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. По состоянию на 12:00 известно о трех погибших и 18 пострадавших.

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