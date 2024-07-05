Один из вузов Днепра вошел в ТОП-20 лучших университетов в Украине

Ежегодно проводят комплексную оценку заведений высшего образования Украины. В «Консолидированный рейтинг» входят 235 университетов и институтов, которые затем оценивают и ранжируют в десяти тематических списках. По данным портала, определяющего лучшие вузы, один из вузов Днепра стал лучшим.
Лучшим учебным заведением Западного региона признан Львовский национальный университет им. Франко, Южного – Одесский национальный университет им. Мечникова, Северного – Сумский государственный университет, Восточного – Харьковский национальный университет им. Каразина, Центрального региона – Днепровский национальный университет им. Гончара.
В первую двадцатку вошли вузы Киева, Львова, Харькова, Черновцов, Ивано-Франковска, Одессы, Ужгорода, Тернополя, Днепра, Луцка и Сум.
Для заключения Консолидированного рейтинга ЗВО использованы известные рейтинги университетов страны: Топ-200 Украина, Scopus и Бал НМТ на контракт, каждый из которых использует важные критерии оценки.
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