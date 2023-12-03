Один из участников был с молотком: в Кривом Роге возле Эпицентра произошла серьезная потасовка (ВИДЕО)

В Кривом Роге произошла серьезная потасовка возле магазина "Эпицентр".

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои».

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Ford отказался сдать назад и пропустить фуру.

Начало конфликта не было снято. На видео водитель фуры схватился за молоток и угрожал своему оппоненту.

Водитель легковушки ударил своего соперника и тот на миг упал.

Ссора продолжилась и дальше, но чем она кончилась неизвестно.

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