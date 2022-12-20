Один из автомобилей перевернулся: в Днепре на Староказацкой столкнулись Ford и два Renault

Там столкнулись Ford и два Renault.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно известно, что Ford стоял перед перекрестком на улице Троицкой. В этот момент вниз по Троицкой со стороны улицы Святослава Хороброго ехал Renault черного цвета, а по Староказацкой двигался белый Renault. Водитель черного Renault не предпочел в движении и врезался в белый автомобиль. В результате Renault опрокинулся на крышу и задел Ford.
К счастью, никто не пострадал.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД!
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