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  • Один из автомобилей перевернулся: в Днепре на Староказацкой столкнулись Ford и два Renault

Один из автомобилей перевернулся: в Днепре на Староказацкой столкнулись Ford и два Renault

Сегодня 10:39
просмотров

Сегодня, 20 декабря, на перекрестке улиц Староказацкая и Троицкая произошла авария.

Новости Днепра про Один из автомобилей перевернулся: в Днепре на Староказацкой столкнулись Ford и два Renault

Там столкнулись Ford и два Renault.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что Ford стоял перед перекрестком на улице Троицкой. В этот момент вниз по Троицкой со стороны улицы Святослава Хороброго ехал Renault черного цвета, а по Староказацкой двигался белый Renault. Водитель черного Renault не предпочел в движении и врезался в белый автомобиль. В результате Renault опрокинулся на крышу и задел Ford.

Новости Днепра про Один из автомобилей перевернулся: в Днепре на Староказацкой столкнулись Ford и два Renault

Новости Днепра про Один из автомобилей перевернулся: в Днепре на Староказацкой столкнулись Ford и два Renault

К счастью, никто не пострадал.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД!

Новости Днепра про Один из автомобилей перевернулся: в Днепре на Староказацкой столкнулись Ford и два Renault

Новости Днепра про Один из автомобилей перевернулся: в Днепре на Староказацкой столкнулись Ford и два Renault

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