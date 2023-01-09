Один ребенок погиб, двое пострадали: последствия пожара в Никополе

Вызов в Службу спасения поступил в 18.10. Горелая квартира на 5 этаже 5-этажки.
На месте спасатели увидели густой дым из окна и приступили к тушению.
На улице ждала семья – жители квартиры, 2 родителя и 3 маленьких детей. Одна девочка 2019 года была без сознания. Пожарные пытались спасти ребенка и проводили реанимационные мероприятия до прибытия скорой. Однако, к сожалению, девочка скончалась.
В медицинской помощи нуждались и другие дети – девочка 2018 года рождения и мальчик, 2021 года рождения. Они получили травмы и отравления продуктами горения. Дети госпитализированы.
Пожар был потушен в 18:53. Огонь уничтожил имущество на площади 18 кв. м.
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