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Один ребенок погиб, двое пострадали: последствия пожара в Никополе

Сегодня 09:30
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Двое взрослых и двое детей пострадали, одна девочка – погибла. Такие последствия вызвал пожар в Никополе вечером 8 января.

Новости Днепра про Один ребенок погиб, двое пострадали: последствия пожара в Никополе

Вызов в Службу спасения поступил в 18.10. Горелая квартира на 5 этаже 5-этажки.

На месте спасатели увидели густой дым из окна и приступили к тушению.

На улице ждала семья – жители квартиры, 2 родителя и 3 маленьких детей. Одна девочка 2019 года была без сознания. Пожарные пытались спасти ребенка и проводили реанимационные мероприятия до прибытия скорой. Однако, к сожалению, девочка скончалась.

В медицинской помощи нуждались и другие дети – девочка 2018 года рождения и мальчик, 2021 года рождения. Они получили травмы и отравления продуктами горения. Дети госпитализированы.

Пожар был потушен в 18:53. Огонь уничтожил имущество на площади 18 кв. м.

Новости Днепра про Один ребенок погиб, двое пострадали: последствия пожара в Никополе

Новости Днепра про Один ребенок погиб, двое пострадали: последствия пожара в Никополе

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Новости Днепра про Один ребенок погиб, двое пострадали: последствия пожара в НикополеУкраїнська Новости Днепра про Один ребенок погиб, двое пострадали: последствия пожара в НикополеРусский

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