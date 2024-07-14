Очередной пожар в городе: в Днепре двух женщин спасали с помощью автолестницы

Это уже четвертый случай за день, когда пожарным приходится тушить огонь.
14 июля в 10:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в одном из помещений 4-этажного здания, расположенного на улице 20-летия Победы Самарского района города Днепра. Прибывшие по вызову пожарные установили, что в одном из кабинетов на третьем этаже занялись бытовые вещи на площади 20 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.
Спасаясь от дыма, две женщины поднялись на крышу здания. Работникам ГСЧС пришлось снимать их с помощью автолестницы.
Пожар был ликвидирован за 40 минут, погибших и травмированных нет.
Напомним, что сегодня в центре города горел пассажирский автобус, а на улице Измаиловский мужчина получил травмы во время пожара.
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