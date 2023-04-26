Очередной обмен пленными: в Украину вернулись 42 военных и 2 гражданских

Наши дома!

Сегодня, 26 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой удалось вернуть 44 украинцев. Среди них – 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Они защищали Мариуполь, Азовсталь, Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также освободили двух гражданских.

Об этом сообщил Андрей Ермак, руководитель Офиса президента.

Он отметил, что среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена.

Наша команда, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, продолжаем выполнять задачу президента Владимира Зеленского, которая звучала четко: «вернуть домой всех». Сила государства измеряется тем, как оно ценит своих людей. Наш принцип – украинцы – самая высокая ценность. Вернем всех! – отметил Ермак.

Напомним, ранее мы писали, что Украина освободила более 2 тысяч пленных, из них 140 – гражданские.

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