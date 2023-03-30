Очередной фейк: военкомат Днепра сообщает о гибели бойцов на рекламных листовках

Так, одно из Фейсбук-сообществ пишет, что житель Днепропетровщины получил «оповещение о смерти своего сына» на рекламном буклете.
После того, как отец погибшего получил данное сообщение, он впал в шок от такого кощунства, – говорится в сообщении.
И даже есть фото самого оповещения.
На самом деле, это очередная провокация от россии.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Этот фейк можно проверить в несколько способов:
Примитивные фейки врага рассчитаны на людей, которые не будут проверять достоверность информации и, возмущены цинизмом, начнут распространять данную дезинформацию, – отмечают в ЦПД.
Доверяйте только официальным источникам!
Напомним, ранее мы писали, что украинцев штрафуют за родственников в россии: росСМИ распространяют новый фейк.
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