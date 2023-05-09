Очередь к McDrive и второе ДТП за три часа: в Днепре проспект Гагарина застрял в пробках (ФОТО)

Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.
На проспекте Гагарина сегодня, 9 мая, не всё благополучно. Во второй раз за день здесь собираются пробки из-за ДТП. Так, по состоянию на 5 часов вечера, на перекрестке пр. Гагарина и Запорожского шоссе, в сторону пр. Гагарина осложнение движения из-за аварии.
Кроме этого, собралась пробка перед пешеходным переходом на съезде с кольца на проспекте Гагарина — сломался автомобиль
И не поверите. Здесь снова усложнение движения с другой стороны по проспекту Гагарина в сторону кольца в связи с очередью на McDrive. Таким образом, этот отрезок пути буквально «застрял» в пробках. В Ситуационном центре советуют выбирать другой маршрут.
Первое ДТП произошло около 2 часов дня. Усложнение дорожного движения наблюдалось на кольце на перекрестке пр. Гагарина и Запорожского шоссе в сторону пр. Богдана Хмельницкого.
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