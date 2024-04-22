Очень много изменений: как в Днепре 22 апреля работает общественный транспорт

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Сегодня, 22 апреля, в Днепре есть изменения в работе общественного транспорта.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, будет перекрыто движение через железнодорожный переезд 178 км на ул. Мукачевской для выполнения ремонта. На время перекрытия автобус №92 будет курсировать по сокращенному маршруту. Конечная остановка будет возле железнодорожного переезда.

Также продолжают действовать изменения в связи с ремонтом дорожного покрытия на бульваре Славы:

троллейбусы №21 временно прекратили движение;

троллейбусный маршрут №16 усилен;

конечную остановку автобуса №157А может быть перемещено на перекресток бульвара Славы и ул. Александра Кукурбы.

Кроме того, при планировании поездок учитывайте следующее:

троллейбус №15 будет следовать через ул. Каштановую без заезда на ул. Богдана Хмельницкого. В связи с этим отменяются остановки «ул. Богдана Хмельницкого» и «просп. Петра Калнышевского». Остановка «ул. Осенняя» в направлении завода будет задействована в оба направления движения;

автобусы №43, 98, 158 будут курсировать через ул. Каштановую;

автобус №31 возобновит движение по привычному маршруту;

автобус №57А будет объезжать перекрытый участок по ул. Калиновой.

Причина — ремонт дорожного покрытия на ул. Богдана Хмельницкого.

Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

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