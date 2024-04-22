Очень много изменений: как в Днепре 22 апреля работает общественный транспорт

Сегодня, 22 апреля, в Днепре есть изменения в работе общественного транспорта.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, будет перекрыто движение через железнодорожный переезд 178 км на ул. Мукачевской для выполнения ремонта. На время перекрытия автобус №92 будет курсировать по сокращенному маршруту. Конечная остановка будет возле железнодорожного переезда.
Также продолжают действовать изменения в связи с ремонтом дорожного покрытия на бульваре Славы:
Кроме того, при планировании поездок учитывайте следующее:
Причина — ремонт дорожного покрытия на ул. Богдана Хмельницкого.
Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
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