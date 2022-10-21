Обзор цен на дома в Самарском районе: как выглядит самое дешевое жилье в Днепре (ФОТО)

Купить небольшой одноэтажный дом на 3 комнаты и общей площадью 45 кв метров обойдется в 558 тыс грн. В придачу к дому идет участок на 10 соток. Двор находится в микрорайоне Чапли. В доме есть газовое отопление, проведена вода. Тип перекрытий здания – деревянный. Туалет – на территории двора, а кухня – в помещении.
674 тыс грн обойдется дом на Игрени. Он кирпичный, одноэтажный, на 62 кв.м. Есть отопление и автономный газовый котел, проведена вода, санузел, стоит ванна и есть погреб. Во дворе гараж, летняя кухня, удобства. Дом нуждается в ремонте, поскольку в нем никто не живет уже длительное время. Двор на 12 соток земли.
Также на Игрени можно купить дом за 1 млн грн с садом и участком на 15 соток. Сам дом одноэтажный, трехкомнатный, общей площадью 54 кв.м и стенами из кирпича. Все удобства в доме, проведена вода, газ, заменена отопительная система, установлены новые окна. Во дворе есть скважина. Продают с мебелью и техникой.
За 1,1 млн грн можно купить дом в районе Одинковки. Площадь участка 22 сотки, дома – 75 кв.м. в нем пять комнат, на крыше шифер, стены утеплены пенопластом. Установлено газовое отопление. Удобства в доме. Во дворе есть гараж, погреб, летняя кухня, сад, огород и зона отдыха. Недалеко находится речка.
Чуть дешевле 1,05 млн грн обойдется дом на Игрени. Общая площадь – 60 кв.м. или три комнаты. Во дворе погреб-подвал, в доме все удобства, газовый котел, проведена вода, электрика. Установлены счетчики и проведен Интернет, сделан косметический ремонт. Отдают вместе с мебелью и техникой.
За 1,8 млн грн можно купить дом с мебелью и техникой в Одинковке. Здание на 100 кв.м. Включает в себя кухню-студию и три спальни. Участок -5 соток. В доме есть камин, все удобства, душевая кабинка. Во дворе есть место для авто.
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Ирина
Автор:
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