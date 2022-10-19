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  • Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

Сегодня 15:23
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В Днепре аренда квартир выросла на несколько процентов. Но при желании можно найти дешевые варианты. Цена зависит от ремонта, состояния мебели, техники и расположения квартиры. Журналисты dnepr.info собрали подборку самых недорогих квартир в аренду на проспекте Поля и улице Титова.

Новости Днепра про Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

На Поля

Смарт квартира внизу проспекта Поля со старой мебелью, кондиционером и всей нужной техникой – от бойлера до электроплиты обойдется в 4,5 тыс грн в месяц. Правда, площадь такой квартиры крохотная – 18 кв.м, а кухня – и вовсе 2 кв.м. расположена она в 9-ти этажном панельном доме, на 4 этаже.

Новости Днепра про Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

За 7 тыс грн можно снять однокомнатную квартиру в середине проспекта Поля в доме-малосемейке. В помещении недавно был ремонт, есть вся техника, мебель новая. Техника – новая частично.

Новости Днепра про Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

Столько же обойдется квартира внизу проспекта Поля в доме с высокими потолками. Общая площадь однокомнатной – 36 кв.м. Сделан евроремонт, есть нужная мебель, техника.

Новости Днепра про Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

Интересно, что, добавив лишь тысячу гривен, за 8 тыс грн можно снять уже двухкомнатную квартиру почти в самом верху проспекта. Правда, комнаты маленькие, квартира находится в 5 этажном доме на 4 этаже. Вместо бойлера – газовая колонка. В квартире был недавно косметический ремонт, стоит относительно новая мебель.

Новости Днепра про Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

Аналогичную сумму  просят за однокомнатную квартиру на Поля. Находится она на последнем этаже дома-«хрущевки», состояние ее жилое, но ремонта давно не было. Среди техники – все необходимое и даже кондиционер. Есть вся нужная мебель. Особенностью квартиры является холодильник в коридоре у двери и крашеные стены в ванной.

Новости Днепра про Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

За 9 тыс грн в месяц можно снять квартиру на проспекте Поля, неподалеку от парка. Находится она на 3 этаже пятиэтажки. Сделан хороший ремонт, куплена новая мебель. Планировка – студия. Есть вся техника и централизованное отопление.

Новости Днепра про Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

На Титова

За 5 тыс грн в месяц можно снять квартиру в районе начала улицы Титова. Находится она на последнем этаже двухэтажного дома. Мебель и ремонт довольно старые, но техника вполне современная.

Новости Днепра про Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

Рядом с торговым центром можно снять однокомнатную квартиру за 7,5 тыс грн. В качестве спального места – диван. Свежий ремонт, хорошая мебель и новая техника. Расположена квартира в высотном доме на 3 этаже.

Новости Днепра про Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

Любопытно, что за те же 7 тыс грн на Титова можно снять целую 3-х комнатную квартиру. Правда, состояние ее не самое лучшее. Стены давно требуют новых обоев, но пока что их украшает только ковер. Диван и мебель были куплены около 30-40 лет назад. Но есть нужная техника.

Новости Днепра про Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

Аренда квартиры в новостройке с автономным отоплением обойдется в 9,9 тыс грн в месяц. Жилье однокомнатное, дом находится неподалеку торгового центра. Территория двора закрыта, есть бесплатный паркинг. Общая площадь квартиры 53 кв.м, с панорамными окнами. Мебель и техника новые, ремонт косметический и свежий.

Новости Днепра про Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

 

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Новости Днепра про Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантовУкраїнська Новости Днепра про Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантовРусский

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