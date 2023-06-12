Обзор парков Соборного района Днепра: где любоваться на фонтаны с подсветкой, а где много развлечений для детей

Журналисты dnepr.info продолжают обзор парков и скверов в разных районах Днепра. Сегодня на очереди зеленые зоны Соборного района.
Самый большой парк в Соборном районе – парк Шевченко. Условно его можно разделить на «верхнюю» и «нижнюю» части. В этом году тут проводят ремонт – на дорогах парка исчезли ямы, лестница, ведущая к мосту, теперь выглядит вполне пристойно, появились поручни, идти по ней не страшно.
В «верхней» части парка есть место для игры в шахматы, пеших прогулок, веревочный парк, зона с детской площадкой, там же можно «арендовать» детскую машинку на несколько минут. В «нижней» части парка развлечений для детей больше, есть тиры для взрослых, комната кривых зеркал, аттракционы и выход к пляжу. По пути можно купить мороженное, кукурузу, квас, воду.
Открытый несколько лет назад сквер на набережной уже успел стать любимым местом времяпровождения горожан. Для детей тут есть детские площадки с горками и качелями, для взрослых – лавочки необычной формы, которые иногда превращаются в места для проведения фотосессий.
Также со сквера открывается отличный вид на воду, а в ночное время в сквере включается подсветка фонтанов и деревьев.
Часть парка Гагарина была реконструирована несколько лет назад. Тут появились дорожки, лавочки, был проведен беспроводной бесплатный интернет, установили новое освещение и биотуалет.
Регулярно в парке появляются различные арт-объекты на космическую тематику и не только.
Еще один парк Соборного района, который находится в процессе реконструкции. В парке есть несколько детских площадок, есть песочница, лавочки, урны.
Но часть парка пока что огорожена.
Также в Соборном районе находится еще один известный парк – Севастопольский. Пока что он закрыт на реконструкцию.
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