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Обзор парков Соборного района Днепра: где любоваться на фонтаны с подсветкой, а где много развлечений для детей

Сегодня 14:56
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В Соборном районе Днепра находятся одни из самых известных парков города, в том числе и парк Шевченко. Также тут появляются новые скверы и реконструируются уже существующие зеленые зоны.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где любоваться на фонтаны с подсветкой, а где много развлечений для детей

Журналисты dnepr.info продолжают обзор парков и скверов в разных районах Днепра. Сегодня на очереди зеленые зоны Соборного района.

Парк Шевченко

Самый большой парк в Соборном районе – парк Шевченко. Условно его можно разделить на «верхнюю» и «нижнюю» части. В этом году тут проводят ремонт – на дорогах парка исчезли ямы, лестница, ведущая к мосту, теперь выглядит вполне пристойно, появились поручни, идти по ней не страшно.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где любоваться на фонтаны с подсветкой, а где много развлечений для детей

В «верхней» части парка есть место для игры в шахматы, пеших прогулок, веревочный парк, зона с детской площадкой, там же можно «арендовать» детскую машинку на несколько минут. В «нижней» части парка развлечений для детей больше, есть тиры для взрослых, комната кривых зеркал, аттракционы и выход к пляжу. По пути можно купить мороженное, кукурузу, квас, воду.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где любоваться на фонтаны с подсветкой, а где много развлечений для детей

Сквер Прибрежный

Открытый несколько лет назад сквер на набережной уже успел стать любимым местом времяпровождения горожан. Для детей тут есть детские площадки с горками и качелями, для взрослых – лавочки необычной формы, которые иногда превращаются в места для проведения фотосессий.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где любоваться на фонтаны с подсветкой, а где много развлечений для детей

Также со сквера открывается отличный вид на воду, а в ночное время в сквере включается подсветка фонтанов и деревьев.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где любоваться на фонтаны с подсветкой, а где много развлечений для детей

Парк Гагарина

Часть парка Гагарина была реконструирована несколько лет назад. Тут появились дорожки, лавочки, был проведен беспроводной бесплатный интернет, установили новое освещение и биотуалет.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где любоваться на фонтаны с подсветкой, а где много развлечений для детей

Регулярно в парке появляются различные арт-объекты на космическую тематику и не только.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где любоваться на фонтаны с подсветкой, а где много развлечений для детей

Парк Дубинина

Еще один парк Соборного района, который находится в процессе реконструкции. В парке есть несколько детских площадок, есть песочница, лавочки, урны.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где любоваться на фонтаны с подсветкой, а где много развлечений для детей

Но часть парка пока что огорожена.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где любоваться на фонтаны с подсветкой, а где много развлечений для детей

Также в Соборном районе находится еще один известный парк – Севастопольский. Пока что он закрыт на реконструкцию.

 

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Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где любоваться на фонтаны с подсветкой, а где много развлечений для детейУкраїнська Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где любоваться на фонтаны с подсветкой, а где много развлечений для детейРусский

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