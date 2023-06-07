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  • Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

Сегодня 17:12
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Днепр – промышленный город, но для удобства жителей  зеленые зоны тут обустраивают среди домов и на набережной реки. В парках и скверах можно заниматься спортом, отправить детей на площадку, качели или в песочницу, а самом отдыхать на лавочках.

Журналисты dnepr.info продолжают обзор парков в разных районах города. Сегодня на очереди – зеленые зоны АНД района.

В 2021 году на Слобожанском проспекте появился сквер. Небольшую территорию обустроили всем необходимым для отдыха – активного и пассивного. Тут есть лавочки в тени небольших деревьев, площадка для любителей заниматься спортом и горки с песочницей для детей, а также «деревянный» городок, где все качели выполнены из дерева.

Новости Днепра про Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

В сквере удобное покрытие, а по вечерам он залит светом, так что находится тут комфортно в любое время суток.

Новости Днепра про Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

Еще одна локация для времяпровождения на свежем воздухе – сквер им. Максима Семенова. Ранее это был сквер им. Клочко, но в ноябре прошлого года его переименовали. Максим Семенов – президент ассоциации велосипедистов и экстремальных видов спорта в Днепре погиб год назад на фронте, защищая Украину.

Новости Днепра про Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

В сквере есть безопасное покрытие для детей, установлена детская площадка и спортивные тренажеры, есть зона отдыха для взрослых. Частично высажены новые деревья.

Новости Днепра про Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

Также в АНД-районе есть Парк Казацкой Славы «Кирилловка». Пока тут не так много детских площадок – всего одна, небольшая, нет покрытия, большого количества фонарей и лавочек. Парк занимает территорию в 12 га и в будущем его вполне возможно ждет глобальная реконструкция.

Новости Днепра про Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

Разговоры о том, чтобы обновить парк появились в 2020 году, но тогда помешал коронавирус и карантин. В 2021 году на территории зеленой зоны появилась детская и спортивная площадка, установили несколько лавочек и освещение, облагородили дорожки и зеленые насаждения. Также в парке есть небольшое озеро, а сам он находится неподалеку от реки.

Новости Днепра про Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

фото: департамент парков и рекреаций Днепровского городского совета

 

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Новости Днепра про Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)Українська Новости Днепра про Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)Русский

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