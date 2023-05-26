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  • Обвинили в «наводке» ракет: Алхим резко ответила на волну хейта из-за сторис о родном Днепре

Обвинили в «наводке» ракет: Алхим резко ответила на волну хейта из-за сторис о родном Днепре

Сегодня 18:06
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Алхим нарвалась на волну хейта.

Новости Днепра про Обвинили в

Блогерша Анна Алхим попала в скандал после того, как россияне ударили по больнице в Днепре ракетой.

Накануне ракетного удара Анна опубликовала сторис с призывом помогать военным, которые находятся в днепровских больницах. В публикации отмечалось, что два медучреждения «переполнены ранеными воинами», которым нужна помощь горожан.

Из-за того, что сегодня ракета попала в одно из медучреждений, Анну Алхим заподозрили в том, что она могла своими публикациями «навести» ракеты. Пользователи утверждают, что среди фолловеров блогерши много россиян, и будто бы она спровоцировала атаку врага.

Посты с обвинениями пронеслись через украинские телеграм-каналы. Там публиковали пост блогерши и отмечали, что именно она могла побудить россиян нанести удар по больницам.

Новости Днепра про Обвинили в

Алхим эмоционально отреагировала на обвинение

Блогерша прокомментировала обвинения в свою сторону и пожаловалась на клевету. По словам Алхим, это сообщение было у половины Днепра, поэтому если в этом и есть вина, то не только ее. Кроме этого, она подчеркнула, что постоянно публикует сообщения, касающиеся помощи военным, особенно если они касаются ее родного города.

Дальше она довольно резко ответила хейтерам. Осторожно, в видео нецензурная лексика.

То, что сейчас происходит в инстаграмме, доказывает только одно – что вы все стадо. Во-первых, я сделала этот репост вчера, потому что он был у половины города Днепра. Поскольку я из Днепра, я, конечно, всегда делаю репосты. Вас это совершенно не интересует. Ибо вам нужно только обвинить Алхим. Занести в какие-то ваши никому не нужные тупые паблики, и сказать, что я наводница. Вот и все. Что я могу сказать по этому поводу? Идите **,- высказалась блогерша в сторону хейтеров.

Прямая речь здесь:

Виновата ли Алхим

На самом деле, блогер действительно действовала достаточно опрометчиво, ведь во время войны нежелательно называть адреса или названия больниц в публичной плоскости, особенно указывая, что там есть военные. Однако россиянам не нужна причина, чтобы ударить ракетой по медучреждению посреди дня, потому виновата ли Анна Алхим судить только вам.

Заметим, что ранее блогерша уже попадала в скандалы из-за того, что называли Путина «красавчиком» и слушала российскую музыку.

В частности, активист Сергей Стерненко назвал Анну Алхим «любительницей Путина» и вспомнил тот самый случай, когда блогерша в интервью Рамине 2020 сказала, что «Я не знаю никого круче, чем Путин, никого влиятельнее, чем Путин. Для меня в этом плане он красавчик».

Мы же хотим напомнить, что нужно быть осторожными с информацией о местонахождении объектов критической инфраструктуры и иногда лучше умолчать, чтобы не навредить.

Напомним, ранее около 50 блогеров попали в скандал, опубликовав работу ПВО в Киеве.

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