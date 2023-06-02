Обвинили невиновного: двух прокуроров из Днепра подозревают в коррупции и подделке доказательств

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По данным следствия, двое работников Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области могли подделать доказательства, чтобы посадить невиновного. Разоблачили вероятных коррупционеров, во время расследования другого дела, касающегося днепровского адвоката, который подстрекал своего клиента на взятку.
Для реализации этого плана он привлек одного из руководителей окружной прокуратуры и прокурора этой прокуратуры. Согласно распределенным ролям, прокуроры искусственно создали доказательства обвинения, на основании которых невиновное лицо было привлечено к уголовной ответственности за незаконное изготовление и реализацию слабоалкогольных напитков. 30 мая и 1 июня 2023 заместителю руководителя прокуратуры и прокурору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 372 УК Украины», – подчеркивают в прокуратуре.
Обоим работникам объявили о подозрении.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре задержали директора благотворительного фонда, который помогал бежать из Украины военнообязанным, а также о полицейском из Днепропетровщины, который наворовал вещдоков на 300 тысяч гривен.
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