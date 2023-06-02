Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Обвинили невиновного: двух прокуроров из Днепра подозревают в коррупции и подделке доказательств

Обвинили невиновного: двух прокуроров из Днепра подозревают в коррупции и подделке доказательств

Сегодня 17:01
просмотров

В Днепре подозревают прокуроров по коррупции.

Новости Днепра про Обвинили невиновного: двух прокуроров из Днепра подозревают в коррупции и подделке доказательств

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, двое работников Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области могли подделать доказательства, чтобы посадить невиновного. Разоблачили вероятных коррупционеров, во время расследования другого дела, касающегося днепровского адвоката, который подстрекал своего клиента на взятку.

Для реализации этого плана он привлек одного из руководителей окружной прокуратуры и прокурора этой прокуратуры. Согласно распределенным ролям, прокуроры искусственно создали доказательства обвинения, на основании которых невиновное лицо было привлечено к уголовной ответственности за незаконное изготовление и реализацию слабоалкогольных напитков. 30 мая и 1 июня 2023 заместителю руководителя прокуратуры и прокурору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 372 УК Украины», – подчеркивают в прокуратуре.

Обоим работникам объявили о подозрении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре задержали директора благотворительного фонда, который помогал бежать из Украины военнообязанным, а также о полицейском из Днепропетровщины, который наворовал вещдоков на 300 тысяч гривен.

Читайте также:

Новости Днепра про Обвинили невиновного: двух прокуроров из Днепра подозревают в коррупции и подделке доказательствУкраїнська Новости Днепра про Обвинили невиновного: двух прокуроров из Днепра подозревают в коррупции и подделке доказательствРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Оторванные руки и поврежденные глаза: в Днепре спасают командира, получившего тяжелые ранения
    Новости Днепра
    Сегодня 17:40
    Оторванные руки и поврежденные глаза: в Днепре спасают командира, получившего тяжелые ранения

    В Днепре спасали молодого командира, получившего тяжелое ранение.

    11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься
    Новости Днепра
    Сегодня 17:30
    11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься

    Берегите себя!

    Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:15
    Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)

    В Днепре отдохнуть на турбазе на берегу реки можно не…

    Последний раз видели на вокзале: в Днепре третий месяц ищут безвестно пропавшую женщину
    Новости Днепра
    Сегодня 15:55
    Последний раз видели на вокзале: в Днепре третий месяц ищут безвестно пропавшую женщину

    Связь с женщиной оборвалась три месяца тому назад.

    Последние новости

    Оторванные руки и поврежденные глаза: в Днепре спасают командира, получившего тяжелые ранения
    Оторванные руки и поврежденные глаза: в Днепре спасают командира, получившего тяжелые ранения

    В Днепре спасали молодого командира, получившего тяжелое ранение.

    Сегодня 17:40
    просмотров
    11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься
    11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься

    Берегите себя!

    Сегодня 17:30
    1
    просмотров
    Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)
    Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)

    В Днепре отдохнуть на турбазе на берегу реки можно не только в Новомосковске, но и в Каменском. В этом городе также функционирует несколько туристических баз и отелей, проживая в которых можно купаться в реке Днепр, гулять по сосновому лесу или…

    Сегодня 17:15
    просмотров
    Последний раз видели на вокзале: в Днепре третий месяц ищут безвестно пропавшую женщину
    Последний раз видели на вокзале: в Днепре третий месяц ищут безвестно пропавшую женщину

    Связь с женщиной оборвалась три месяца тому назад.

    Сегодня 15:55
    просмотров
    В музее истории Днепра показали самый габаритный военный экспонат — сбитый вертолет (ФОТО)
    В музее истории Днепра показали самый габаритный военный экспонат — сбитый вертолет (ФОТО)

    Это самый большой экспонат.

    Сегодня 15:21
    просмотров
    В Желтых Водах 17-летняя мошенница продавала несуществующие товары
    В Желтых Водах 17-летняя мошенница продавала несуществующие товары

    Правоохранители разоблачили 17-летнюю мошенницу, которая продавала в социальных сетях несуществующие товары.

    Сегодня 15:14
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине полицейский забрал вещдоки и продал их в ломбард
    На Днепропетровщине полицейский забрал вещдоки и продал их в ломбард

    В Днепропетровской области полицейский завладел вещественными доказательствами на сумму более 330 тысяч гривен - это компьютерная техника и мобильные телефоны, которые были изъяты в рамках уголовного производства.

    Сегодня 14:48
    1
    просмотров
    Новые тарифы, доплаты пенсионерам и начало вступительной кампании: что ждать жителям Днепра в июне
    Новые тарифы, доплаты пенсионерам и начало вступительной кампании: что ждать жителям Днепра в июне

    В этом месяце жителей Днепра ждет много изменений. Увеличится плата за коммунальные платежи, некоторые пенсионеры станут получать больше выплат, абитуриенты начнут сдавать тесты.

    Сегодня 14:35
    просмотров
    Оставят ли ночной тариф для жителей Днепра после поднятия цены на электроэнергию
    Оставят ли ночной тариф для жителей Днепра после поднятия цены на электроэнергию

    С 1 июня у Украине установили новый тариф на электроэнергию.

    Сегодня 14:34
    просмотров
    В Кривом Роге в подвале одного из домов поселились лисы
    В Кривом Роге в подвале одного из домов поселились лисы

    В Кривом Роге в подвале одного из многоквартирных домов поселились лисичка с лисенком.

    Сегодня 13:59
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх