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Обувь по гарантии в магазинах Днепра: когда начинает действовать и сколько длится

Сегодня 14:49
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В магазинах Днепра на обувь дается гарантия. Но не все покупатели точно знают, когда именно начинает эта гарантия действовать. В торговых точках об этом нюансе не всегда предупреждают, а многие покупатели не знают свои права потребителей.

 Новости Днепра про Обувь по гарантии в магазинах Днепра: когда начинает действовать и сколько длится

На обувь купленную в магазине часто распространяется гарантия. Она может быть от месяца и больше. Но не все знают, что гарантия на обувь начинает действовать не с момента покупки, а с дня «старта» сезона. А сами гарантийные сроки на обувь прописаны в дополнении к постановлению Кабинета Министров.

«На зимнюю обувь гарантия начинает действовать с 15 ноября по 15 марта. На обувь весенне-осеннего ассортимента она распространяется с 15 марта по 15 мая и с 15 сентября по 15 ноября. На летнюю обувь гарантия при покупке действует с 15 мая по 15 сентября», — отметили в Госпродпотребслужбе Украины.

В гарантийные сроки сезонных товаров не включается время другого сезона или межсезонный период. То есть, если зимняя обувь была куплена в магазине 1 июня, то гарантия на нее все равно начинает действовать только с 15 ноября. Аналогично, если босоножки или летние туфли были куплены во время зимней распродажи, то гарантия на них начнет распространятся только с середины мая.

Если обувь была отдана в ремонт по гарантии, то срок самой гарантии увеличивается на время пока пара находится в ремонте.

Стандартное количество дней, на которые распространяется гарантия на обувь, детскую и взрослую – 30. Но может быть больше или меньше – зависит от производителя.

Для того, чтобы сдать обувь в ремонт по гарантии у потребителя должен быть при себе чек и документ, подтверждающий гарантию на пару.

 

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