Обстрел под Никополем: как прошел день в Днепропетровской области

Днем оккупанты трижды ударили по Марганецкой громаде. В результате погиб 47-летний мужчина: он находился во дворе дома, когда прилетел российский снаряд. Погибший біл в гостях у родственников. Вражеский огонь в населенном пункте изуродовал почти два десятка частных домов, несколько хозяйственных построек, автомобильный прицеп и электросети, — рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Он подтвердил, что вечером в пригороде Кривого Рога прозвучало четыре взрыва. Пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются. В других районах Днепропетровской области день прошел без обстрелов.
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