Обстрел Николаева: в больнице скончался 11-летний мальчик, в дом которого попала ракета

Напомним, что в ночь на 13 октября российская армия выпустила по Николаеву восемь ракет С-300. Одна из них попала в жилой дом. На местах прилетов работали спасатели, искавшие под завалами людей. Когда работники ГСЧС нашли мальчика под завалами дома, он еще был жив. Ребенок был госпитализирован.

ВСУ атаковали несколько мест сосредоточения оккупантов и шесть ЗРК, — Генштаб Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ атаковали более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники кафиров и шесть ЗРК россиян. просмотров

Еще один поезд в Киев будет курсировать через Кривой Рог: расписание Учитывая пассажирский спрос, Укрзализныця назначила дополнительный поезд No272, который соединит Запорожье и Киев - через Кривой Рог. просмотров

Ссора и драка: совместные посиделки закончились трагедией Следователи задержали жителя Павлограда за причинение тяжких телесных повреждений знакомому. Во время конфликта подозреваемый напал на потерпевшего и жестоко избил его. С тяжелыми травмами 50-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. просмотров