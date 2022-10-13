Обстрел Николаева: в больнице скончался 11-летний мальчик, в дом которого попала ракета

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Напомним, что в ночь на 13 октября российская армия выпустила по Николаеву восемь ракет С-300. Одна из них попала в жилой дом. На местах прилетов работали спасатели, искавшие под завалами людей. Когда работники ГСЧС нашли мальчика под завалами дома, он еще был жив. Ребенок был госпитализирован.
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