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Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось

Сегодня 22:00
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Число пострадавших в результате российских обстрелов по Херсону во время эвакуации гражданских возросло до 18 человек, один человек - погиб.

Новости Днепра про Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось

Как сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, непосредственно в Херсоне ранения получили девять человек. Они были задействованы при эвакуации горожан в связи с затоплением.

Среди них:

  • двое работников ГСЧС;
  • правоохранитель;
  • врач;
  • волонтер из Германии.

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Новости Днепра про Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилосьУкраїнська Новости Днепра про Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилосьРусский

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