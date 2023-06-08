Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось

По его словам, непосредственно в Херсоне ранения получили девять человек. Они были задействованы при эвакуации горожан в связи с затоплением.

Число пострадавших в результате российских обстрелов по Херсону во время эвакуации гражданских возросло до 18 человек, один человек - погиб.

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