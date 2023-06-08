Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось

Как сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, непосредственно в Херсоне ранения получили девять человек. Они были задействованы при эвакуации горожан в связи с затоплением.
Среди них:
Читайте также:
Автор:
Питна вода, яка подається населенню міста Дніпра, контролюється відомчими лабораторіями…
Жителям Одесской области и гостям города необходимо отказаться от прогулок…
На Волыни 26-летняя женщина продала 11-месячного сына подруги, о котором…
Российские военные продолжают сосредоточивать усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и…
Питна вода, яка подається населенню міста Дніпра, контролюється відомчими лабораторіями КП «Дніпроводоканал» ДМР.
Жителям Одесской области и гостям города необходимо отказаться от прогулок по побережью Черного моря. Там могут быть мины после подрыва Каховской ГЭС.
На Волыни 26-летняя женщина продала 11-месячного сына подруги, о котором заботилась почти год. Она оценила ребенка в 30 тысяч долларов.
Российские военные продолжают сосредоточивать усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта произошло 26 боевых столкновений.
Находясь в отпуске, 31 мая скончался военнослужащий из Каменского Александр Шевченко. У 47-летнего мужчины не выдержало сердце.
Нужна ваша помощь!
Погрузимся в историю!
В теплое время года покататься по паркам и зеленым зонам Днепра на велосипеде хотят многие. Но не у всех есть возможность купить двухколесного, а многим его просто элементарно некуда деть – в обычной квартире «взрослый» велосипед занимает довольно много места.…
Организатором скандального автопробега, который произошел сразу после российского вторжения на территории Украины в феврале 2022 года, была уроженка Днепра.
Накануне в американском городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, на ежегодном празднике городов-побратимов было объявлено об альянсе Города Дружбы с Днепром.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!