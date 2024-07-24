Обрезают провода и воруют из магазинов: как в Днепре «воюют» с генераторами

Топливные генераторы неотъемлемая часть жизни жителей Днепра. Для кого-то, в частности, предпринимателей, они жизненно важны, ведь с длительными отключениями света выживать без помощи этого прибора трудно, а для остальных – это надоедливый шум.
В Днепре в последнее время фиксируют случаи порчи генераторов. Как сообщают днепряне, ночью неизвестные срезают проводку для генераторов и трубки от кондиционеров. Что интересно, хулиганы делают это прямо неподалеку полицейского участка.
А вот на бульваре Славы кто-то украл генератор в продуктовом магазине. По словам пострадавшего предпринимателя, генератор был маленьким, но с цепью и на замке, однако это не помешало злоумышленнику.
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