Обогреватель на iPhone: что необычного предлагают на обмен жители Днепра на Olx

В Днепре многие люди предпочитают не продавать свои вещи, а менять, потому что это очень интересная процедура и на замену одной вещи могут предложить что-то очень неожиданное. Но часто владельцы «товаров» для обмена сами описывают, чтобы они хотели получить взамен. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 самых интересных объявлений об обмене в Днепре.

Гексакоптер с тепловизором в Днепре готовы поменять на автомобиль. Он может работать при температуре до -40 градусов Цельсия, летать со скоростью 2,5 м/с, не только фотографировать, но и снимать видео. Какой именно автомобиль хочет на обмен владелец гексакопетара – не написано.

11 модель iPhone в Днепре владелец хочет обменять на телефон на другой системе – Android, который будет аналогичен стоимости «яблока». Отмечается, что смартфон в идеальном состоянии, в нем работают все функции, а еще он максимальной комплектации – на 256 Гб.

Металлоискатель, который может выявлять различные металлы в грунте его владелец хочет обменять на машину, системный блок ПК или мощный ноутбук. Как отмечается в объявления «металлоискатель обеспечит профессиональный подход к поиску изделий из цветных или черных металлов, позволит стать успешным кладоискателем – монет, реликвий, золота, драгоценностей».

Macbook air 2015 меняют на разную электротехнику, телефон или другой ноутбук. Как отмечает автор объявления, для собственных лет ноутбук работает отлично, может держать заряд до 6 часов.

Масляный обогреватель житель Днепра готов обменять на одежду, обувь, смартфон или планшет. Отмечается, что обогреватель новый, имеет 9 секций, может легко перемещаться по квартире, весит не больше 6 кг и не берет много света.

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