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Обогреватель на iPhone: что необычного предлагают на обмен жители Днепра на Olx

Сегодня 14:39
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В Днепре многие люди предпочитают не продавать свои вещи, а менять, потому что это очень интересная процедура и на замену одной вещи могут предложить что-то очень неожиданное. Но часто владельцы «товаров» для обмена сами описывают, чтобы они хотели получить взамен. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 самых интересных объявлений об обмене в Днепре.

Новости Днепра про Обогреватель на iPhone: что необычного предлагают на обмен жители Днепра на Olx

Гексакоптер с тепловизором в Днепре готовы поменять на автомобиль. Он может работать при температуре до -40 градусов Цельсия, летать со скоростью 2,5 м/с, не только фотографировать, но и снимать видео. Какой именно автомобиль хочет на обмен владелец гексакопетара – не написано.

Новости Днепра про Обогреватель на iPhone: что необычного предлагают на обмен жители Днепра на Olx

11 модель iPhone в Днепре владелец хочет обменять на телефон на другой системе – Android, который будет аналогичен стоимости «яблока». Отмечается, что смартфон в идеальном состоянии, в нем работают все функции, а еще он максимальной комплектации – на 256 Гб.

Новости Днепра про Обогреватель на iPhone: что необычного предлагают на обмен жители Днепра на Olx

Металлоискатель, который может выявлять различные металлы в грунте его владелец хочет обменять на машину, системный блок ПК или мощный ноутбук. Как отмечается в объявления «металлоискатель обеспечит профессиональный подход к поиску изделий из цветных или черных металлов, позволит стать успешным кладоискателем – монет, реликвий, золота, драгоценностей».

Новости Днепра про Обогреватель на iPhone: что необычного предлагают на обмен жители Днепра на Olx

Macbook air 2015 меняют на разную электротехнику, телефон или другой ноутбук. Как отмечает автор объявления, для собственных лет ноутбук работает отлично, может держать заряд до 6 часов.

Новости Днепра про Обогреватель на iPhone: что необычного предлагают на обмен жители Днепра на Olx

Масляный обогреватель житель Днепра готов обменять на одежду, обувь, смартфон или планшет. Отмечается, что обогреватель новый, имеет 9 секций, может легко перемещаться по квартире, весит не больше 6 кг и не берет много света.

Новости Днепра про Обогреватель на iPhone: что необычного предлагают на обмен жители Днепра на Olx

 

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