Обновили графики: «Укрзалізниця» изменила расписание поездов через Днепр

Следует отметить, что поезда Запорожья – Солотвино и Запорожье – Львов курсируют через Днепр.

«Укрзалізниця» добавляет новые остановки к существующим маршрутам поездов. Изменения коснулись девяти рейсов. Среди них – поезда, курсирующие через Днепр.

На востоке продолжаются тяжелые бои. За сутки в Луганской и…

Во время обстрела Умани россияне попали в абсолютно гражданские объекты:…

На Луганском направлении оборвалась жизнь воина из Днепропетровской области Александра…

Враг за день трижды обстрелял Никопольский район.

Удар по Умани: в Черкасской ОВА показали последствия вражеской атаки Во время обстрела Умани россияне попали в абсолютно гражданские объекты: в пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойку. просмотров

27 боевых столкновений: какая ситуация на фронте сегодня На востоке продолжаются тяжелые бои. За сутки в Луганской и Донецкой областях произошло 27 боевых столкновений между украинскими и российскими военными. просмотров

Онлайн-продажи: в Кривом Роге правоохранители разоблачили мошенника Мужчина завладел средствами по крайней мере 14 человек из разных регионов страны. Окончательное количество потерпевших будет установлено в ходе расследования. просмотров

Где смотреть матч сборных Украина-Германия в Днепре: трансляция по ТВ и в пабах Несколько дней назад украинская сборная получила нового наставника – им стал бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Ребров. А уже 12 июня нашу сборную ждет игра с национальной командой Германии. Поединок пройдет в Бремене. Начало матча в 19:00. просмотров