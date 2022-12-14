Обмен пленными: 64 воина ВСУ, воевавших на Донетчине и Луганщине, вернулись домой

Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Благодарен всей команде, но впереди еще много работы. Работаем, – написал Андрей Ермак.

Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои, – написал он.

Домой вернулись 64 воина ВСУ, воевавших на Донецком и Луганском направлениях. В частности, освобождены защитники Бахмута.

Петиция с требованием наложить вето на законопроект №5655 о реформировании…

Полезно тем, кому бывает трудно отличить правду от фейков.

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