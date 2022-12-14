Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Обмен пленными: 64 воина ВСУ, воевавших на Донетчине и Луганщине, вернулись домой

Обмен пленными: 64 воина ВСУ, воевавших на Донетчине и Луганщине, вернулись домой

Сегодня 13:13
просмотров

Украина и рф провели очередной обмен пленными.

Новости Днепра про Обмен пленными: 64 воина ВСУ, воевавших на Донетчине и Луганщине, вернулись домой

Домой вернулись 64 воина ВСУ, воевавших на Донецком и Луганском направлениях. В частности, освобождены защитники Бахмута.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои, – написал он.

Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям – Мурекези Суэди.

Новости Днепра про Обмен пленными: 64 воина ВСУ, воевавших на Донетчине и Луганщине, вернулись домой

Также вернули тела четырех погибших Героев.

Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Благодарен всей команде, но впереди еще много работы. Работаем, – написал Андрей Ермак.

Читайте также:

Новости Днепра про Обмен пленными: 64 воина ВСУ, воевавших на Донетчине и Луганщине, вернулись домойУкраїнська Новости Днепра про Обмен пленными: 64 воина ВСУ, воевавших на Донетчине и Луганщине, вернулись домойРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Не ведись: опубликован список Telegram-каналов, распространяющих пророссийские нарративы и дезинформацию
    Новости Днепра
    Сегодня 12:21
    Не ведись: опубликован список Telegram-каналов, распространяющих пророссийские нарративы и дезинформацию

    Полезно тем, кому бывает трудно отличить правду от фейков.

    Украинцы призывают президента ветировать закон №5655: за сутки петиция собрала 25 тыс. подписей
    Новости Днепра
    Сегодня 11:20
    Украинцы призывают президента ветировать закон №5655: за сутки петиция собрала 25 тыс. подписей

    Петиция с требованием наложить вето на законопроект №5655 о реформировании…

    Россияне продолжают обстрелы позиций ВСУ: Генштаб
    Новости Днепра
    Вчера 19:45
    Россияне продолжают обстрелы позиций ВСУ: Генштаб

    Российские войска 13 декабря обстреливали позиции Вооруженных сил Украины и…

    Оккупанты бьют ракетами Х-55, которые Украина передала россии в 90-х, — разведка
    Новости Украины
    Вчера 12:35
    Оккупанты бьют ракетами Х-55, которые Украина передала россии в 90-х, — разведка

    Российские войска наносят удары по Украине ракетами Х-55, которые в…

    Последние новости

    Не ведись: опубликован список Telegram-каналов, распространяющих пророссийские нарративы и дезинформацию
    Не ведись: опубликован список Telegram-каналов, распространяющих пророссийские нарративы и дезинформацию

    Полезно тем, кому бывает трудно отличить правду от фейков.

    Сегодня 12:21
    0
    просмотров
    Два этажа, буржуйка и скважина: как выглядит дача за 56 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Два этажа, буржуйка и скважина: как выглядит дача за 56 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Последнее время в Украине спросом пользуются дома в сельской местности. Объясняется это тем, что там лучше всего пережить возможное отключение воды, тепла и света, поскольку в селах во дворах есть колодцы, а в домах – печное отопление дровами. Но также…

    Сегодня 12:16
    просмотров
    Украинцы призывают президента ветировать закон №5655: за сутки петиция собрала 25 тыс. подписей
    Украинцы призывают президента ветировать закон №5655: за сутки петиция собрала 25 тыс. подписей

    Петиция с требованием наложить вето на законопроект №5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности, размещенная на сайте президента Украины, набрала более 25 тыс. голосов за сутки.

    Сегодня 11:20
    2
    просмотров
    В Днепре без отопления осталась часть правого берега
    В Днепре без отопления осталась часть правого берега

    В Днепре из-за обесточивания без тепла остались десятки домов.

    Сегодня 10:42
    просмотров
    Работают ли сегодня в Днепре графики отключения света
    Работают ли сегодня в Днепре графики отключения света

    Сегодня, 14 декабря, жители Днепра и области снова могут остаться без света в любой момент, ведь на Днепропетровщине действуют экстренные отключения света.

    Сегодня 10:40
    2
    просмотров
    В Днепре в многоэтажке горела квартира: есть пострадавшие
    В Днепре в многоэтажке горела квартира: есть пострадавшие

    Сегодня, 14 декабря, в 00:34 на линию "101" сообщили о пожаре на бульваре Рубиновом.

    Сегодня 10:14
    0
    просмотров
    Остались живы: двух женщин спасли в Днепре на пожаре
    Остались живы: двух женщин спасли в Днепре на пожаре

    13 декабря, в 19:00, на «101» поступил вызов о пожаре на улице Воздухофлотская Новокодакского района Днепра, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

    Сегодня 10:00
    1
    просмотров
    Таких товарищей нам не нужно: Днепр может прекратить «дружбу и сотрудничество» с соседом
    Таких товарищей нам не нужно: Днепр может прекратить «дружбу и сотрудничество» с соседом

    В Днепре планируют разорвать соглашение о дружбе и сотрудничестве с белорусским городом Гомель. Соответствующий договор был заключен еще в 2018-м. И сейчас на территории Республики находится российская армия, оттуда же враг наносит ракетные удары по Украине.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Били из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии: ситуация на Днепропетровщине
    Били из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии: ситуация на Днепропетровщине

    Россияне всю ночь атаковали Никопольщину из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом два города – Никополь и Марганец. Направили на жилые кварталы более 50 снарядов.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет для следующего поколения
    Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет для следующего поколения

    Табак в стране не будет продаваться легально людям, родившимся 1 января 2009 года или позже.

    Сегодня 08:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх