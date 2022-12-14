Обмен пленными: 64 воина ВСУ, воевавших на Донетчине и Луганщине, вернулись домой

Домой вернулись 64 воина ВСУ, воевавших на Донецком и Луганском направлениях. В частности, освобождены защитники Бахмута.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои, – написал он.
Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям – Мурекези Суэди.
Также вернули тела четырех погибших Героев.
Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Благодарен всей команде, но впереди еще много работы. Работаем, – написал Андрей Ермак.
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