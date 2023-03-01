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Обмелело на полметра: в Днепре в парке Глобы снизился уровень воды в озере

Сегодня 17:53
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В Днепре высушили озеро в парке Глобы.

Новости Днепра про Обмелело на полметра: в Днепре в парке Глобы снизился уровень воды в озере

Обычно весной озеро в парке Глобы выходит из берегов и разливается на аллее. В прошлом году водой затопило всю пешеходную зону. Впрочем, в этом году оно «высыхает».

Но переживать не надо, это результат работ, специально проведенных коммунальщиками, пишет «НМ». Об этом рассказал директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского горсовета Артем Ниделько. В первый день весны он проверил, как подготовили парк к новому сезону.

Заранее была проделана работа: в парке обновили насосы для откачки воды. И сейчас уровень воды в озере опустился на полметра. Это никак не связано с уровнем воды в реке Днепр, – говорит Артем Ниделько.

Напомним, ранее мы писали о кустах «волшебного ореха», которые цветут в днепровском ботсаду.

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