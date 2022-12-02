Обманул ВСУ на 2 миллиона гривен: в Днепре мужчина продавал гуманитарную помощь

В Днепре будут судить жителя, продававшего гуманитарную помощь для ВСУ. Также он незаконно переправил мужчин через государственную границу.

Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры, житель Днепра получил груз с гуманитарной помощью для ВСУ от руководителя благотворительного фонда. Там были продукты питания и средства личной гигиены, переданные странами ЕС. Затем мужчина начал продавать эту гуманитарку на территории Днепропетровщины.

В ходе расследования преступления правоохранители выяснили, что обвиняемый продал гуманитарную помощь на сумму почти два миллиона гривен. Кроме того, мужчина получил печать благотворительной организации. Это позволило ему изготовить поддельные документы для выезда двух водителей через государственную границу Украины, чтобы и дальше получать и перевозить гуманитарные грузы для нужд ВСУ.

При процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры города Днепра в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Днепра по факту:

продажи товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере во время военного положения (часть 3 статьи 201-2 УК Украины);

незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (часть 2 статьи 332 УК Украины);

подлог и использование заведомо подложных официальных документов (части 1, 3, 4 статьи 358 УК Украины).

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