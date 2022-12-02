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  • Облил краской и обругал: в Днепре мужчина избил женщину, потому что и сделала ему замечание

Облил краской и обругал: в Днепре мужчина избил женщину, потому что и сделала ему замечание

Сегодня 12:53
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В Амур-Нижнепровском районе неизвестный мужчина избил женщину, потому что и сделала ему замечание.

Новости Днепра про Облил краской и обругал: в Днепре мужчина избил женщину, потому что и сделала ему замечание

Об этом рассказали в телеграмм-канале ХД.Днепр.

Как рассказала потерпевшая, на АНД-районе бегает неадекватный мужчина с саперной лопаткой. Он зачем-то копает ямы рядом с чужими частными усадьбами. Местная жительница сделала ему замечание, когда тот пытался это сделать возле ее дома. За это неадекват облил ее краской и несколько раз ударил.

У женщины все лицо и одежда были в краске, а на теле появилось несколько синяков.

Местные жители говорят, что неизвестный мужчина постоянно угрожает расправой и им. Потерпевшая сняла на камеру свой разговор с хулиганом. Осторожно, видео нецензурная лексика.

Известно, что по данному факту открыли производство по статье об умышленных легких телесных повреждениях, пишет Информатор.

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Новости Днепра про Облил краской и обругал: в Днепре мужчина избил женщину, потому что и сделала ему замечаниеУкраїнська Новости Днепра про Облил краской и обругал: в Днепре мужчина избил женщину, потому что и сделала ему замечаниеРусский

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