Облил краской и обругал: в Днепре мужчина избил женщину, потому что и сделала ему замечание

Об этом рассказали в телеграмм-канале ХД.Днепр.
Как рассказала потерпевшая, на АНД-районе бегает неадекватный мужчина с саперной лопаткой. Он зачем-то копает ямы рядом с чужими частными усадьбами. Местная жительница сделала ему замечание, когда тот пытался это сделать возле ее дома. За это неадекват облил ее краской и несколько раз ударил.
У женщины все лицо и одежда были в краске, а на теле появилось несколько синяков.
Местные жители говорят, что неизвестный мужчина постоянно угрожает расправой и им. Потерпевшая сняла на камеру свой разговор с хулиганом. Осторожно, видео нецензурная лексика.
Известно, что по данному факту открыли производство по статье об умышленных легких телесных повреждениях, пишет Информатор.
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