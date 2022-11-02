Обломок залетел в головной мозг: в Днепре спасли переселенца из Бахмута

В Днепре спасают переселенца из Бахмута, которому обломок вражеского снаряда залетел в голову.

Как рассказал директор областной больницы Мечникова Сергей Рыженко, в медучреждении спасают переселенца из Бахмута. Мужчину зовут Роман. Он получил серьезное ранение, когда выезжал из города и попал под вражеский обстрел.

Без сознания его доставили в больницу в Днепре. По словам медиков, Роман чудом остался жив, ведь обломок снаряда залетел в головной мозг мужчины через щеку. Тогда все бинты протекли кровью, а через нос начала выделяться спинно-мозговая жидкость.

Хирурги пошли на риск и провели сверхсложную операцию. У Романа были повреждения пазух носа, головного мозга и сонной артерии.

«Сегодня провели повторное обследование. Роман пришел в сознание. Сказал первое слово «мама». Начали восстанавливаться речь и зрение. Потихоньку начал есть. Швы хирурги снимают», — заметил Сергей Рыженко.

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