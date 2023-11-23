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  • Обломок попал бойцу в сердце и перекрыл артерии: в Днепре провели уникальную кардиоперацию

Обломок попал бойцу в сердце и перекрыл артерии: в Днепре провели уникальную кардиоперацию

Сегодня 15:51
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В больнице Днепра из сердца раненого бойца вытащили обломок снаряда.

Новости Днепра про Обломок попал бойцу в сердце и перекрыл артерии: в Днепре провели уникальную кардиоперацию

О таких случаях раньше можно было прочесть только в профильной медицинской литературе, а операции были единичными. Однако с началом войны больница в Днепре превратилась в фабрику, где хирургам приходится творить чудеса чуть ли не каждую неделю, спасая раненых воинов.

На этот раз обломок снаряда извлекали из артерий 32-летнего Игоря, получившего ранение в сердце.

Обломок в миокарде левого желудочка 2×1,3 см. Во время исследования этот отломок сместился и мигрировал в левую бедренную артерию. Не теряя времени, опытные сосудистые хирурги Олег и Яхия в течение ночи изъяли обломок из артерии, который перекрывал поток крови. Затем выполнили восстановительную операцию на бедренной артерии», — рассказал главный врач одной из больниц Днепра Сергей.

Ивана отправили на дальнейшее лечение.

Больница стала фабрикой спасения для десятков тысяч раненых. Самые страшные случаи, которые встречаются на передке, доставляются, как в последнюю инстанцию, именно сюда. Олег за девять с половиной лет войны собрал настоящий мировой опыт спасения человеческих жизней при комбат-травме. Гордимся… С обнимашками и слезами отправили Ивана на дальнейшее лечение, — рассказал врач.

 

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