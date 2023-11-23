Обломок попал бойцу в сердце и перекрыл артерии: в Днепре провели уникальную кардиоперацию

О таких случаях раньше можно было прочесть только в профильной медицинской литературе, а операции были единичными. Однако с началом войны больница в Днепре превратилась в фабрику, где хирургам приходится творить чудеса чуть ли не каждую неделю, спасая раненых воинов.
На этот раз обломок снаряда извлекали из артерий 32-летнего Игоря, получившего ранение в сердце.
Обломок в миокарде левого желудочка 2×1,3 см. Во время исследования этот отломок сместился и мигрировал в левую бедренную артерию. Не теряя времени, опытные сосудистые хирурги Олег и Яхия в течение ночи изъяли обломок из артерии, который перекрывал поток крови. Затем выполнили восстановительную операцию на бедренной артерии», — рассказал главный врач одной из больниц Днепра Сергей.
Ивана отправили на дальнейшее лечение.
Больница стала фабрикой спасения для десятков тысяч раненых. Самые страшные случаи, которые встречаются на передке, доставляются, как в последнюю инстанцию, именно сюда. Олег за девять с половиной лет войны собрал настоящий мировой опыт спасения человеческих жизней при комбат-травме. Гордимся… С обнимашками и слезами отправили Ивана на дальнейшее лечение, — рассказал врач.
Читайте также:
Автор:
Жители Днепра, которые имеют «лишние» квадратные метры вынуждены платить налог…
В Днепре произошел пожар возле СТО на Образцова.
В Днепре возникли проблемы с электротранспортом.
Для зачисления ребенка в школу или детский сад родители среди…
Жители Днепра, которые имеют «лишние» квадратные метры вынуждены платить налог на недвижимость. Его сумму ежегодно устанавливает городской совет. В 2024 году оплачивается налог за 2023 год.
Реформаторы НУШ рассказали, как изменится обучение в старших классах.
В Днепре произошел пожар возле СТО на Образцова.
В Днепре возникли проблемы с электротранспортом.
Для зачисления ребенка в школу или детский сад родители среди прочих документов должны подавать и медицинскую справку. Для этого они с ребенком должны были обойти несколько медицинских специалистов. Это создавало неудобства не только родителям, которым нужно было найти время на…
На Криворожье собирались почистить реку за 400 млн. гривен.
В Днепре часть двух жилых массивов осталась без света.
В Днепропетровской области появилась подземная лечебница.
Автовокзал Днепра был атакован ракетой агрессора ночью 24 августа этого года. На вокзале разбились окна, легкие конструкции, пострадали стоящие рядом МАФы, но уже 25 августа вокзал снова заработал в прежнем графике.
В Днепре ссора товарищей завершилась в больнице.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!