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  • Обломки в голове теперь навсегда: в Днепре спасали 12-летнего мальчика с инфарктом мозга

Обломки в голове теперь навсегда: в Днепре спасали 12-летнего мальчика с инфарктом мозга

Сегодня 15:49
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В Днепре спасли школьника из Бахмута, которого ранили обломки ракеты.

Новости Днепра про Обломки в голове теперь навсегда: в Днепре спасали 12-летнего мальчика с инфарктом мозга

Историю 12-летнего Михаила рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

Все началось в Бахмуте, когда во двор семьи Михаила прилетела ракета. Обстрел застал их, когда мальчик с отцом возились на огороде.

Обломки от вражеской ракеты разлетелись в разные стороны и ранили Михаила. К сожалению, его отец погиб на месте от полученных повреждений. Мальчика же срочно отправили в местную больницу.

Новости Днепра про Обломки в голове теперь навсегда: в Днепре спасали 12-летнего мальчика с инфарктом мозга

Один из десятка обломков попал в голову Михаилу, из-за чего у парня произошел инфаркт мозга. Кроме этого, была повреждена сонная артерия. С тяжелыми ранениями ребенка увезли в больницу Днепра.

Днепровским врачам удалось стабилизировать состояние парня и восстановить кровообращение в мозге. После этого Михаила отправили во Львов, где за жизнь школьника боролись нейрохирурги. Из-за повреждения сонной артерии ребенок не мог говорить и глотать. В мозгу оставались еще два обломка.

Новости Днепра про Обломки в голове теперь навсегда: в Днепре спасали 12-летнего мальчика с инфарктом мозга

Их было тяжело достать, потому что обломки были рядом с важными магистральными сосудами. Потому Михаила решили лечить медикаментозно. Через три месяца лечения, занятий с логопедом и физическим терапевтом, мальчика выписали из больницы.

Сейчас он может ходить и разговаривать. Со своей бабушкой и младшим братом Михаил будет проживать в Днепре. В голове ребенка теперь навсегда останутся два обломка ракеты, но это никак не должно повлиять на его жизнь.

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