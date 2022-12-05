Обломки в голове теперь навсегда: в Днепре спасали 12-летнего мальчика с инфарктом мозга

Историю 12-летнего Михаила рассказали в Первом медицинском объединении Львова.
Все началось в Бахмуте, когда во двор семьи Михаила прилетела ракета. Обстрел застал их, когда мальчик с отцом возились на огороде.
Обломки от вражеской ракеты разлетелись в разные стороны и ранили Михаила. К сожалению, его отец погиб на месте от полученных повреждений. Мальчика же срочно отправили в местную больницу.
Один из десятка обломков попал в голову Михаилу, из-за чего у парня произошел инфаркт мозга. Кроме этого, была повреждена сонная артерия. С тяжелыми ранениями ребенка увезли в больницу Днепра.
Днепровским врачам удалось стабилизировать состояние парня и восстановить кровообращение в мозге. После этого Михаила отправили во Львов, где за жизнь школьника боролись нейрохирурги. Из-за повреждения сонной артерии ребенок не мог говорить и глотать. В мозгу оставались еще два обломка.
Их было тяжело достать, потому что обломки были рядом с важными магистральными сосудами. Потому Михаила решили лечить медикаментозно. Через три месяца лечения, занятий с логопедом и физическим терапевтом, мальчика выписали из больницы.
Сейчас он может ходить и разговаривать. Со своей бабушкой и младшим братом Михаил будет проживать в Днепре. В голове ребенка теперь навсегда останутся два обломка ракеты, но это никак не должно повлиять на его жизнь.
Читайте также:
Автор:
В Днепре есть масса кинотеатров, но расположены они все преимущественно…
Наши военные сбили 15 ракет.
Украина пережила очередную ракетную атаку
Во Львове днепрянин устроил стрельбу.
В Днепре есть масса кинотеатров, но расположены они все преимущественно в торговых центрах. В начале прошлого века в городе насчитывалось несколько зданий, специально приспособленных для показа фильмов, но до наших дней они не «дожили». А вот помещение, где впервые в…
В ночь на 5 декабря на авиабазе в Энгельсе Саратовской области рф прогремели взрывы.
Важная информация!
Наши военные сбили 15 ракет.
Украина пережила очередную ракетную атаку
Вблизи украинской границы в Молдове упала ракета.
Во Львове днепрянин устроил стрельбу.
В домах жителей Днепра во время отключений электроэнергии может пропадать и отопление. Как не замерзнуть пока нет света и при этом использовать подручные средства для обогрева – разбирались журналисты dnepr.info.
ГСЧС подтвердили гибель двух человек в квартире на Донецком шоссе.
У Дніпрі в тубдиспансері на вулиці Бехтерєва знайшли тіло обгорілого чоловіка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!