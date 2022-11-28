Обломки разрезали жизнь на «до» и «после»: в Днепре спасли тяжелораненого парня

Историю молодого человека рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.
По его словам, в областную больницу попал Виталий. Парень учился в Одесском лицее морского транспорта. По окончании мечтал о больших всемирных путешествиях, но из-за войны его мечты и планы так и не осуществились.
Он получил тяжелое ранение, после чего провел десятки дней в реанимации. Теперь Виталий уже в сознании и может говорить.
Утратив почку, сохранил веру в жизнь и в будущее.
Ему в этом помогает медсестра Марина, ей 40 лет, она воспитывает сына 14 лет.
Виталий за это время стал даже больше, чем сын.
Она отдает ему все в рабочее и нерабочее время.
И жизнь Виталия снова обрела смысл.
Он начал писать письма, говорить по телефону, не становясь озлобленным и злым, веря в победу. Медсестра Марина всегда рядом, помогая есть, пить и вставать, – рассказал Сергей Рыженко.
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Яна Юхименко
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