Областной военком во время войны приобрел две квартиры в Днепре и другого имущества на $350 000

Нацполиция пришла с обысками к военкому на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в МВД.

На днях Нацполиция провела обыски дома у главы Днепропетровского областного территориального центра комплектования. По данным правоохранителей, с начала полномасштабного вторжения чиновник купил имущества на 350 тысяч долларов.

Среди приобретенного имущества две квартиры в Днепре и несколько автомобилей, которыми по документам владеет отец военкома. Кроме этого на одного из родственников зарегистрировано предприятие, которое недавно приобрело нежилое помещение площадью 500 квадратных метров.

Теперь военкома и его родственников подозревают в незаконном обогащении.

Военному грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Нацполиция также публикует видео обыска у днепропетровского военкома.

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