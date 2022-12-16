Область была полностью обесточена: что сейчас со светом на Днепропетровщине

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, после утренних ракетных ударов область была полностью обесточена. Сейчас подключают критическую инфраструктуру – больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы и котельные. Только потом свет будут возвращать потребителям.
Когда удастся восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру – неизвестно. Энергетики уже работают над этим.
Жители Днепра сообщают, что кое-где появился свет, но воды и отопления нет. Ранее в департаменте благоустройства сообщалось, что все котельные и насосные станции не работают из-за обесточивания.
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