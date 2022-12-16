Область была полностью обесточена: что сейчас со светом на Днепропетровщине

После утреннего обстрела вся область была обесточена.

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, после утренних ракетных ударов область была полностью обесточена. Сейчас подключают критическую инфраструктуру – больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы и котельные. Только потом свет будут возвращать потребителям.

Когда удастся восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру – неизвестно. Энергетики уже работают над этим.

Жители Днепра сообщают, что кое-где появился свет, но воды и отопления нет. Ранее в департаменте благоустройства сообщалось, что все котельные и насосные станции не работают из-за обесточивания.

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