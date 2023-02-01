Обесточивают дистанционно: в Днепре свет будут отключать в домах, где он есть всегда

Однако пока это касается только тех ОСМД/ЖСК, которые сами согласились протестировать новую систему.
Как сообщили в горсовете, в Днепре запустили пилотный проект по дистанционному обесточиванию домов. Речь идет о «счастливчиках», подключенных к линиям, где заживлена критическая инфраструктура.
Чтобы избежать перегрузок линий или аварийных ситуаций, председатели ОСМД или ЖСК согласились самостоятельно выключать свет в таких домах.
Для этого городские власти разработали пилотный проект — механизм, позволяющий дистанционно через приложение в телефоне определять время отключения того или иного дома во время скачков напряжения, аварийных ситуаций и т.п.
Отмечается, что горсовет может помочь установить такие системы и в других домах.
Проведем соответствующее обследование и установим дистанционную систему управления электроснабжением дома. Устанавливается специальный контактор и к нему подключаются разные модули управления», — рассказал начальник отдела организационной работы департамента по вопросам самоорганизации населения городского совета Владислав Макарец.
Установить эту систему уже согласились несколько десятков домов ОСМД/ЖСК.
В любом случае, если такие дома, подключенные к такой же сети, что и критическая инфраструктура, много потребляют электроэнергии и идет перегрузка, рано или поздно энергоснабжающая компания их переключит.
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