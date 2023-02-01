Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Обесточивают дистанционно: в Днепре свет будут отключать в домах, где он есть всегда

Обесточивают дистанционно: в Днепре свет будут отключать в домах, где он есть всегда

Сегодня 17:07
просмотров

В Днепре в домах ОСМД/ЖСК, где не отключали свет, устанавливают систему дистанционного обесточивания

Новости Днепра про Обесточивают дистанционно: в Днепре свет будут отключать в домах, где он есть всегда

Однако пока это касается только тех ОСМД/ЖСК, которые сами согласились протестировать новую систему.

Как сообщили в горсовете, в Днепре запустили пилотный проект по дистанционному обесточиванию домов. Речь идет о «счастливчиках», подключенных к линиям, где заживлена критическая инфраструктура.

Чтобы избежать перегрузок линий или аварийных ситуаций, председатели ОСМД или ЖСК согласились самостоятельно выключать свет в таких домах.

Для этого городские власти разработали пилотный проект — механизм, позволяющий дистанционно через приложение в телефоне определять время отключения того или иного дома во время скачков напряжения, аварийных ситуаций и т.п.

Отмечается, что горсовет может помочь установить такие системы и в других домах.

Проведем соответствующее обследование и установим дистанционную систему управления электроснабжением дома. Устанавливается специальный контактор и к нему подключаются разные модули управления», — рассказал начальник отдела организационной работы департамента по вопросам самоорганизации населения городского совета Владислав Макарец.

Установить эту систему уже согласились несколько десятков домов ОСМД/ЖСК.

В любом случае, если такие дома, подключенные к такой же сети, что и критическая инфраструктура, много потребляют электроэнергии и идет перегрузка, рано или поздно энергоснабжающая компания их переключит.

Читайте также:

Новости Днепра про Обесточивают дистанционно: в Днепре свет будут отключать в домах, где он есть всегдаУкраїнська Новости Днепра про Обесточивают дистанционно: в Днепре свет будут отключать в домах, где он есть всегдаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Квартиры на реке и ход для масонов: под каким зданием в Днепре может протекать Половица
    Новости Днепра
    Сегодня 17:36
    Квартиры на реке и ход для масонов: под каким зданием в Днепре может протекать Половица

    В Днепре есть необычный дом. Находится он практически на реке,…

    Жители Днепра будут по-другому передавать показания газовых счетчиков
    Новости Днепра
    Сегодня 16:34
    Жители Днепра будут по-другому передавать показания газовых счетчиков

    В Днепре нужно передавать показатели за газ новому поставщику.

    В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн
    Новости Днепра
    Сегодня 14:30
    В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн

    Служба безопасности в результате обысков разоблачила масштабные схемы присвоения 40…

    Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды
    Новости Днепра
    Сегодня 13:45
    Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 1 февраля, в Днепре некоторые жители снова остались без…

    Последние новости

    Квартиры на реке и ход для масонов: под каким зданием в Днепре может протекать Половица
    Квартиры на реке и ход для масонов: под каким зданием в Днепре может протекать Половица

    В Днепре есть необычный дом. Находится он практически на реке, вернее, под ним есть коллектор, в который около 150 лет назад была заключена городская река Половица. По крайней мере, так гласят городские легенды

    Сегодня 17:36
    просмотров
    Жители Днепра будут по-другому передавать показания газовых счетчиков
    Жители Днепра будут по-другому передавать показания газовых счетчиков

    В Днепре нужно передавать показатели за газ новому поставщику.

    Сегодня 16:34
    просмотров
    В Днепре с 1 февраля изменилась абонплата за воду: подробности
    В Днепре с 1 февраля изменилась абонплата за воду: подробности

    В Днепре с 1 февраля изменились тарифы за абонентское обслуживание.

    Сегодня 16:34
    0
    просмотров
    В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн
    В СБУ прокомментировали обыски у Коломойского: разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн

    Служба безопасности в результате обысков разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен на компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта» . По результатам чего топ-менеджмент второй компании получил подозрения.

    Сегодня 14:30
    1
    просмотров
    Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды
    Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 1 февраля, в Днепре некоторые жители снова остались без воды.

    Сегодня 13:45
    0
    просмотров
    Пытались не сварить: как в Днепре во время блекаута спасали крокодила Гену и тропических рыб
    Пытались не сварить: как в Днепре во время блекаута спасали крокодила Гену и тропических рыб

    Сотрудники "Аквариума" рассказали, как пережили последний массовый блекаут.

    Сегодня 13:35
    просмотров
    В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и Mercedes: один человек погиб, трое пострадали
    В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и Mercedes: один человек погиб, трое пострадали

    Сегодня, 1 февраля, на улице Сечеславский путь в Каменском произошла авария.

    Сегодня 12:55
    0
    просмотров
    Машинами был заставлен весь двор: в центре Днепра со скандалом ликвидировали стихийную парковку
    Машинами был заставлен весь двор: в центре Днепра со скандалом ликвидировали стихийную парковку

    В центре Днепра из-под окон выгоняли водителей, заставивших машинами весь двор.

    Сегодня 12:21
    0
    просмотров
    Где покататься на санках в Днепре: ТОП бесплатных локаций
    Где покататься на санках в Днепре: ТОП бесплатных локаций

    В Днепре за ночь выпало несколько сантиметров снежных осадков. В ближайшие дни по прогнозам синоптиков нас также ожидает снег. Катание на санках – самое любимое развлечение детей, да и многих взрослых в такую погоду. Журналисты dnepr.info собрали ТОП мест, где…

    Сегодня 12:04
    просмотров
    СБУ проводит обыски у бизнесмена из Днепра и экс-главы МВД: что известно
    СБУ проводит обыски у бизнесмена из Днепра и экс-главы МВД: что известно

    Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины вместе с другими правоохранительными органами проводит обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова и олигарха из Днепра Игоря Коломойского.

    Сегодня 11:39
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх