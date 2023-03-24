Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Обесточивание и аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Сегодня 12:37
просмотров

В пятницу, 24 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Центральной, 24а (поселок Александровка); ул. Гагарина, 6 (поселок Новоалександровка); ул. Михаила Грушевского, 89; ул. Южномашевской, 23 прекращено водоснабжение:

  • ул. Заречной;
  • ул. Гагарина;
  • ул. Молодежной;
  • ул. Парковой;
  • ул. Михаила Грушевского, 89;
  • просп. Пилипа Орлика, 2, 3;
  • ул. Южномашевской;
  • ул. Великой;
  • ул. Ракетостроителей.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Кроме того, в связи с отключением электропитания остановлена ​​ПНС на просп. Пилипа Орлика, 11Б. Поэтому понижено давление на верхних этажах:

  • просп. Богдана Хмельницкого, 2, 2а, 4;
  • просп. Пилипа Орлика, 15, 15а, 17, 17а.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Обновлено: также без воды жители:

Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Напомним, ранее мы писали, что в апреле некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса.

Читайте также:

Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без водыУкраїнська Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без водыРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Расписание всех маршруток Днепра 2023: новые маршруты и график
    Новости Днепра
    Сегодня 14:31
    Расписание всех маршруток Днепра 2023: новые маршруты и график

    Передвижение на общественном транспорте – дело не всегда приятное, ведь…

    В Днепре стая бездомных собак напала на ребенка
    Новости Днепра
    Сегодня 14:12
    В Днепре стая бездомных собак напала на ребенка

    Будьте осторожны!

    Жители Днепра смогут увидеть уникальный парад пяти планет: когда и как смотреть
    Новости Днепра
    Сегодня 14:07
    Жители Днепра смогут увидеть уникальный парад пяти планет: когда и как смотреть

    В Днепре можно будет наблюдать уникальный парад планет.

    «Корабль дорог», но кузову нужен ремонт: как выглядит иномарка за 38 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:38
    «Корабль дорог», но кузову нужен ремонт: как выглядит иномарка за 38 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Весна и осень – самые популярные времена года для покупки…

    Последние новости

    Расписание всех маршруток Днепра 2023: новые маршруты и график
    Расписание всех маршруток Днепра 2023: новые маршруты и график

    Передвижение на общественном транспорте – дело не всегда приятное, ведь можно долго стоять на остановке, а потом ехать в забитой маршрутке. Чтобы пассажиры меньше стояли на остановке, в Днепре работает чат-бот с расписанием движения транспорта, есть приложения, где его можно…

    Сегодня 14:31
    просмотров
    В Днепре стая бездомных собак напала на ребенка
    В Днепре стая бездомных собак напала на ребенка

    Будьте осторожны!

    Сегодня 14:12
    0
    просмотров
    Жители Днепра смогут увидеть уникальный парад пяти планет: когда и как смотреть
    Жители Днепра смогут увидеть уникальный парад пяти планет: когда и как смотреть

    В Днепре можно будет наблюдать уникальный парад планет.

    Сегодня 14:07
    просмотров
    В Днепре за сутки на свет появилось 20 младенцев: троих родили переселенки
    В Днепре за сутки на свет появилось 20 младенцев: троих родили переселенки

    Жизнь победит!

    Сегодня 13:30
    0
    просмотров
    В Днепре подростки разгромили двор детского сада (ФОТО)
    В Днепре подростки разгромили двор детского сада (ФОТО)

    В Днепре подростки терроризируют местный детсад.

    Сегодня 13:14
    просмотров
    «Корабль дорог», но кузову нужен ремонт: как выглядит иномарка за 38 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    «Корабль дорог», но кузову нужен ремонт: как выглядит иномарка за 38 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Весна и осень – самые популярные времена года для покупки или продажи автомобильной техники. Так говорят сами продавцы машин. Поэтому на авторынке в это время увеличивается количество предложений. Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоит купить самую дешевую машину в Днепре и…

    Сегодня 12:38
    просмотров
    В Днепре резко похолодает: когда на город обрушатся дожди со снегом и мороз
    В Днепре резко похолодает: когда на город обрушатся дожди со снегом и мороз

    Синоптики удивили неожиданным прогнозом похолодания, которое накроет Украину и Днепр в ближайшее время.

    Сегодня 12:35
    просмотров
    Ищут свидетелей: на Днепропетровщине водитель наехал на 61-летнюю женщину на парковке «АТБ» и скрылся
    Ищут свидетелей: на Днепропетровщине водитель наехал на 61-летнюю женщину на парковке «АТБ» и скрылся

    В Каменском ищут свидетелей аварии, произошедшей два года назад.

    Сегодня 12:02
    просмотров
    В Днепре 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа: диагностировали открытую черепно-мозговую травму
    В Днепре 5-летняя девочка выпала с 5-го этажа: диагностировали открытую черепно-мозговую травму

    Вчера, 23 марта, около 21:40 в полицию сообщили о несчастном случае на Набережной Победы, 48.

    Сегодня 11:41
    3
    просмотров
    Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались люди
    Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались люди

    В Днепре спасают котенка, которому перебили палкой лапку.

    Сегодня 11:18
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх