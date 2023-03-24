Обесточивание и аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Напомним, ранее мы писали, что в апреле некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса.

Кроме того, в связи с отключением электропитания остановлена ​​ПНС на просп. Пилипа Орлика, 11Б. Поэтому понижено давление на верхних этажах:

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Центральной, 24а (поселок Александровка); ул. Гагарина, 6 (поселок Новоалександровка); ул. Михаила Грушевского, 89; ул. Южномашевской, 23 прекращено водоснабжение:

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В Днепре можно будет наблюдать уникальный парад планет.

Передвижение на общественном транспорте – дело не всегда приятное, ведь…

Расписание всех маршруток Днепра 2023: новые маршруты и график Передвижение на общественном транспорте – дело не всегда приятное, ведь можно долго стоять на остановке, а потом ехать в забитой маршрутке. Чтобы пассажиры меньше стояли на остановке, в Днепре работает чат-бот с расписанием движения транспорта, есть приложения, где его можно… просмотров