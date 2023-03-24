Обесточивание и аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Центральной, 24а (поселок Александровка); ул. Гагарина, 6 (поселок Новоалександровка); ул. Михаила Грушевского, 89; ул. Южномашевской, 23 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Кроме того, в связи с отключением электропитания остановлена ПНС на просп. Пилипа Орлика, 11Б. Поэтому понижено давление на верхних этажах:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
Обновлено: также без воды жители:
Напомним, ранее мы писали, что в апреле некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса.
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