Обесточивание и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, как сегодня в Днепре будут выключать свет.

UPD: также сегодня без воды остались жители:

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, продолжаются аварийно-восстановительные работы по ул. Чаплинской, 357. Поэтому без воды пос. Чапли.

Также в связи с проведением аварийных работ на ж/м Тополь-2, дом 16 прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

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