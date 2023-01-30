Обесточивание и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, из-за обесточивания прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить после подачи электроэнергии.
Также в связи с проведением аварийных работ на ж/м Тополь-2, дом 16 прекращено водоснабжение:
Кроме того, продолжаются аварийно-восстановительные работы по ул. Чаплинской, 357. Поэтому без воды пос. Чапли.
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
UPD: также сегодня без воды остались жители:
Напомним, ранее мы писали, как сегодня в Днепре будут выключать свет.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 30 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения…
В Днепропетровской области мужчина вынес имущества Укрзализныци на 14 тысяч…
Вечная память Герою!
Сегодня, 27 января, на улице Сергея Колачевского в Кривом Роге…
Нужна ваша помощь!
В Днепропетровской области снова подорожали продукты.
Раньше, чтобы передать кому-то право управлять автомобилем, его владелец и потенциальный водитель должны были быть зарегистрированы в «Электронном кабинете водителя», иметь цифровую подпись и прочее. Теперь же в Украине процедуру упростили и передать право управлять транспортом можно через приложение «Дія».…
В Днепре появятся новые колонки.
Умерла американская актриса Лиза Лоринг. Ей было 64 года.
В Днепропетровской области на пожаре погиб мужчина
Сегодня, 30 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.
29 января в 19:14 на территории частного домовладения, расположенного на улице Мечникова села Прядовка Царичанской поселковой территориальной общины Днепровского района, возник пожар.
Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 490 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны ликвидировано уже около 126 650 военных РФ.
Армия России в ночь на 30 января атаковала Красногригорьевскую громаду Никопольского района. Угроза артиллерийских обстрелов продолжалась почти 10 часов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!