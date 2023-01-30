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Обесточивание и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня 11:59
просмотров

Сегодня, 30 января, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, из-за обесточивания прекращено водоснабжение:

  • ул. Николая Михновского, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Мира, 1-95;
  • ул. Березинской, 22-61;
  • ул. Генерала Захарченко, 1-15;
  • пров. Свободного, 2-12;
  • ул. Усенко, 1-23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137.

Водоснабжение обещают возобновить после подачи электроэнергии.

Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Также в связи с проведением аварийных работ на ж/м Тополь-2, дом 16 прекращено водоснабжение:

  • ж/м Тополь-2, 14, 16, 19;
  • ул. Тополиная, 1;
  • ул. Запорожское шоссе, 39, 40.

Кроме того, продолжаются аварийно-восстановительные работы по ул. Чаплинской, 357. Поэтому без воды пос. Чапли.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

UPD: также сегодня без воды остались жители:

Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, как сегодня в Днепре будут выключать свет.

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Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет водыУкраїнська Новости Днепра про Обесточивание и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет водыРусский

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