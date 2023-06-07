Обесточивание и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня, 7 июня, в Днепре некоторые жители остались без воды.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с отключением электропитания по ул. Старочумацкая (бывшая Байкальская) прекращено водоснабжение:

ул. Старочумацкая, 78-84;

ул. Янтарная, 71-83;

ул. Холодильная, 55-61.

Водоснабжение будет восстановлено после подачи электропитания.

Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях по ул. Мандрыковская, 220 прекращено водоснабжение:

ул. Мандрыковская, 220, 222.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Также в связи с проведением аварийных работ по ул. Строителей, 22 (пгт Слобожанское) и ул. Профсоюзная, 9 (поселок Новоалександровка) прекращено водоснабжение:

пгт Слобожанское;

ул. Профсоюзная.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Сделайте на всякий случай запасы питьевой и технической воды!

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