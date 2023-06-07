Обесточивание и аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с отключением электропитания по ул. Старочумацкая (бывшая Байкальская) прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет восстановлено после подачи электропитания.
Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях по ул. Мандрыковская, 220 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
Также в связи с проведением аварийных работ по ул. Строителей, 22 (пгт Слобожанское) и ул. Профсоюзная, 9 (поселок Новоалександровка) прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Сделайте на всякий случай запасы питьевой и технической воды!
Читайте также:
Автор:
Светлая память!
В воскресенье, 4 июня, в Днепре на ул. Пожарной произошел…
Сегодня, 7 июня, на улице Грушевского в Днепре произошла смертельная…
В Кривом Роге снова "минировали" больницу.
Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, поэтому жителям близлежащего Энергодара мэрия советует покинуть город.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.
В среду, 7 июня, на трассе М-30 Знаменка-Луганск-Изварино произошла смертельная авария. Там 68-летний водитель Mercedes Sprinter сбил 15-летнего велосипедиста. От полученных травм подросток скончался на месте.
Никополь и район обеспечены водой, однако идет подготовка к возможному прекращению централизованного водоснабжения.
Из-за подрыва Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища в Днепропетровской области происходит массовый мор рыбы.
Из-за подрыва Каховской ГЭС происходит массовый мор рыбы в Днепропетровской области.
У своих усадеб днепряне находятся древние артефакты.
Днепр – промышленный город, но для удобства жителей зеленые зоны тут обустраивают среди домов и на набережной реки. В парках и скверах можно заниматься спортом, отправить детей на площадку, качели или в песочницу, а самом отдыхать на лавочках.
Светлая память!
Ей пришлось извиняться.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!