Обесточивание и аварийные работы: десятки домов в Днепре сегодня остались без воды

Сегодня, 6 апреля, в Днепре десятки домов остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с отключением электропитания остановлена ​​ПНС на ул. Кожемяки, 17. Поэтому прекращено водоснабжение:

ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

просп. Слобожанский, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;

ул. Дарницкая, 4, 7, 9, 11.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Кроме того, из-за проведения аварийно-восстановительных работ по ул. Воспоминаний, 2 прекращено водоснабжение:

ул. Пристань.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Обновлено: также без воды остались жители:

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре некоторым жителям выключат свет на 9 часов.

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