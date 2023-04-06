Обесточивание и аварийные работы: десятки домов в Днепре сегодня остались без воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с отключением электропитания остановлена ПНС на ул. Кожемяки, 17. Поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
Кроме того, из-за проведения аварийно-восстановительных работ по ул. Воспоминаний, 2 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Обновлено: также без воды остались жители:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре некоторым жителям выключат свет на 9 часов.
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