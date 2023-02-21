Обеспечены ли жители Днепра светом, водой и теплом: ситуация на утро 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, Днепр снабжен светом, теплом и водой.

По сообщению НЭК «Укрэнерго», лимиты потребления электроэнергии для Днепропетровской области отсутствуют. Это означает, что отключения света в течение дня в Днепре не будет.

Однако энергетики отмечают, что в случае перегрузки сетей возможны ограничения электроснабжения согласно стабилизационным графикам.

На 6 утра проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

Аварийные ситуации в сетях водоснабжения и водоотвода отсутствуют.

За прошедшие сутки, 20 февраля, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 30 засоров на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 11 повреждений на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:

просп. Богдана Хмельницкого, 168;

ул. Набережная Заводская, 30;

ул. Богдана Хмельницкого, 26

В Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.

Кроме того, в работе все районные, квартальные и домовые котельные, а также теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.

По состоянию на 6:00 отключений электроэнергии на объектах теплоснабжения в Днепре не зафиксировано.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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