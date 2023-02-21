Обеспечены ли жители Днепра светом, водой и теплом: ситуация на утро 21 февраля

По сообщению НЭК «Укрэнерго», лимиты потребления электроэнергии для Днепропетровской области отсутствуют. Это означает, что отключения света в течение дня в Днепре не будет.
Однако энергетики отмечают, что в случае перегрузки сетей возможны ограничения электроснабжения согласно стабилизационным графикам.
На 6 утра проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.
Аварийные ситуации в сетях водоснабжения и водоотвода отсутствуют.
За прошедшие сутки, 20 февраля, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 30 засоров на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 11 повреждений на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:
В Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.
Кроме того, в работе все районные, квартальные и домовые котельные, а также теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.
По состоянию на 6:00 отключений электроэнергии на объектах теплоснабжения в Днепре не зафиксировано.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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