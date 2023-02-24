О вторжении в Молдову, F-16 и путина в Гааге: главные тезисы на пресс-конференции Зеленского

В первую очередь, президент выразил благодарность тем, кто весь этот год боролся за независимость Украины.

В последнее время расплачиваясь на кассах в супермаркетах Днепра можно…

Куриные яйца могут различаться по размеру и по цвету. Соответственно,…

Прикрывал отход своей разведгруппы: на войне погиб 46-летний Герой с Днепропетровщины 19 февраля 2023 года в бою за независимость Украины погиб Кошель Виктор Васильевич с Днепропетровщины. Ему было 46 лет. 0 просмотров

“Расизм“ или природное явление: специалисты рассказали о разнице между коричневыми и белыми яйцами Куриные яйца могут различаться по размеру и по цвету. Соответственно, яйца крупного размера стоят дороже, чем мелкие. В то же время, коричневые яйца также стоят немного дороже белых. 0 просмотров

Если стоимость товара на ценнике и на кассе оказалась разной: что делать и как вернуть деньги В последнее время расплачиваясь на кассах в супермаркетах Днепра можно заметить, что цена на ценнике может не совпадать с ценой уже «пробитого» товара на кассе. Что делать если попался такой товар и можно ли случае вернуть деньги - разницу между… просмотров

Днепрян приглашают поучаствовать в известном шоу Жители Днепра приглашают показать свои таланты в известном шоу. просмотров