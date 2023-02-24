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  • О вторжении в Молдову, F-16 и путина в Гааге: главные тезисы на пресс-конференции Зеленского

О вторжении в Молдову, F-16 и путина в Гааге: главные тезисы на пресс-конференции Зеленского

Сегодня 19:45
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У п’ятницю, 24 лютого, проходить прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".

Новости Днепра про О вторжении в Молдову, F-16 и путина в Гааге: главные тезисы на пресс-конференции Зеленского

В первую очередь, президент выразил благодарность тем, кто весь этот год боролся за независимость Украины.
 
Также перед началом пресс-конференции Владимир Зеленский предложил почтить минутой молчания погибших.

Главное из пресс-конференции Владимира Зеленского:

  • Никто не ожидал от России такого желания уничтожить Украину полностью. Поэтому нам нужна тотальная поддержка мира, и мы победим.
  • «Дыма без огня не бывает», — Зеленский прокомментировал ситуацию с самолетами F-16. «Сегодня была встреча с премьер-министром Польши – Матеушем Моравецким. Мы открываем возможность обучения на F-16. У нас есть разговоры, переговоры с тремя европейскими государствами. У нас будет возможность получить эти учения и самолеты! Мы хотим ускорить эти процессы. Они сложны. Но это и есть комплексная защита неба»! – прокомментировал Зеленский.
  • О замене министра обороны Резникова на Кирилла Буданова. «Если бы я такую ​​замену планировал, то мы делали бы шаги согласно украинского законодательства», — сказал Зеленский.
  • Еще до начала вторжения Зеденский предлагал президенту Турции Эрдогану посадить Путина за стол переговоров, чтобы не допустить риска полномасштабной войны. «Эрдоган тогда не смог это сделать, и не только он, он мощный. А сейчас он считает, что может. Сейчас мы не можем. Путин уже не тот человек, там не с кем говорить», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, провел ли он сейчас переговоры с Путиным, если бы Эрдоган их «организовал».
  • Очень важно, чтобы каждый сфокусировался и работал. На нашей стороне правда и дети. Президент считает главное, чтобы победила справедливость. Убивая такое количество людей, нельзя окончить без ответа. За преступления следует отвечать перед законом и судом.
  • Самый страшный день, наверное, Буча, наверное, то, что я увидел, когда мы деоккупировали. Было очень страшно… Мы увидели, что дьявол не где-то там, он на земле.
  • Не эта война привела к кризису, это РФ специально делает кризис, чтобы ослабить вашу поддержку и обвинить Украину.
  • Моя задача как президента, лидера страны — ни в коем случае не сделать даже предположение ослабления поддержки Украины. Я считаю, что единство, объединение мира – главная моя задача.

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Новости Днепра про О вторжении в Молдову, F-16 и путина в Гааге: главные тезисы на пресс-конференции ЗеленскогоУкраїнська Новости Днепра про О вторжении в Молдову, F-16 и путина в Гааге: главные тезисы на пресс-конференции ЗеленскогоРусский

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