О штрафе от ТЦК можно будет узнать в «Дії»: как будут штрафовать

О штрафе за несвоевременно обновленные военно-учетные данные можно будет узнать в приложении "Дії".

Однако это не означает, что военнообязанные, не обновившие свои военно-учетные данные, будут сразу оштрафованы. Автоматически штрафовать не будут. Ведь привлечение к ответственности за административное правонарушение – это определенная процедура, которая может занять от трех месяцев до года.

Об этом рассказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода.

«Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. От трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения производство может быть открыто. Штраф – это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодняшний день не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление. Соответственно, люди будут узнавать эти штрафы так, как узнают штрафы за превышение скорости, в том же приложении «Дії» можно будет это сделать», – сказал Лазуткин.

Он добавил, что военнообязанные могут и дальше, после 16 июля, обновить военно-учетные данные в ТЦК и СП и в приложении «Резерв+». Но это не освобождает от штрафа, поскольку 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных истек.

Также Дмитрий Лазуткин подчеркнул, что мужчин, уже обновивших свои военно-учетные данные в определенный законом срок, задерживать на улицах работники ТЦК и СП не будут.

«Человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего жительства. То есть туда может прийти направление на ВЛК. Соответственно, нет смысла этого человека «ловить» посреди улицы. Будем откровенны, с этим связаны были неприятные процессы, которые негативно влияли и будут продолжать влиять на имидж Вооруженных Сил Украины, когда на блокпостах и ​​силой кого-то пытаются вытаскивать. Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. Это могут делать только представители полиции по закону», — сказал Дмитрий Лазуткин.

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