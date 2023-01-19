Никопольский район ночью обстреляли «Градами» и тяжелой артиллерией

Под прицел врага ночью 19 января снова попал Никопольский район Днепропетровской области. Его обстреляли «Градами» и тяжелой артиллерией.

Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две громады — Красногригорьевскую и Марганецкую. Предварительно, люди не пострадали.

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Последствия все еще устанавливаются.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: