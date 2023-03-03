Никопольский район дважды за ночь обстреляли из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Под прицел врага снова попала Марганецкая громада.
К счастью, в результате ночной атаки никто не пострадал.
Сейчас спасатели проводят обследование территорий, которые обстреливали оккупанты, и устанавливают последствия ударов.
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